Vastabiellunud Stefan oma pulmapäevast: oluline oli traditsioone kaasata

"Eks natuke ikka elad [veel] selles päevas, sest seda päeva sai nii kaua oodata ja planeerida ja kõik juhtus nii kiiresti," rääkis Stefan oma pulmapäevast Victoriaga, lisades, et tänu videotele ja piltidele on lihtsam ilusat sündmust meenutada. "Eelmine nädal täielikult taastusime, aga nüüd on juba natuke tavarütm tagasi tulnud," sõnas Victoria.

"Õrn elevus ja pinge olid muidugi sees," tunnistas Stefan, mis tunded teda pulmapäeval valdasid. "Aga see oli pigem enne tseremooniat," lisas Victoria, et pulmapeol tundsid nad Stefaniga end juba vabamalt.

"Kõige suurem hirm oli ilmaga, sest Eesti ilm on nii ettearvamatu ja meile oli hästi tähtis, et laulatus oleks ühes sellises kohas, kus katust ei ole. Lootsime, et vihma ei sajaks," jagas Stefan.

"Minule oli oluline, et oleks mingisugused traditsioonid ka," rääkis Stefan, et tahtis pulma kaasta nii enda kui ka Victoria traditsioone. "Minu vanaema, keda ma kutsusin pulmadeks Armeeniast Eestisse, tõi endaga kaasa taldrikud ja lavašši, mis olid ilusti kaunistatud," tõi ta näite.

"Võtsime Armeenia mehe grilliks," naeris Stefan, et pulmapeolt ei puudunud ka Armeenia šašlõkk. "Stefani onupoeg tuli kandikuga ja tantsis samal ajal – seal on kindel muusika, mille järgi tantsitakse ja šašlõkk lauda tuuakse," selgitas Victoria.

Victoria lisas, et Eesti pulmadele omaselt jagati külalistele näiteks pulmaameteid ning kohapeal oli ka külaline, kelle ülesandeks "kibe" karjuda oli.