Wateva uuel singlil teeb kaasa M Els: ta oli 14. inimene, kellega lugu kirjutasime

"Ma ei tea, kui palju ma tohin rääkida, pärast ma saan vastu pükse, aga üks asi on sellise potentsiaaliga," viitas Maasikas ühele kindlale loole, mille kallal ta praegu veel töötab ning millega ta Eesti Laulule minna soovib.

"Meil on Cartooniga niimoodi olnud, et me oleme saanud kümme minutit enne Eesti Laulu tähtaega loo valmis ja siis jooksnud taksole, et postkasti demo ära visata," meenutas Maasikas, kes on ennegi lauluvõistlusel osalenud.

Maasikas tunnistas, et Wateval on sadu lõppviimistluseta instrumentaale. "Meil on hunnikutes ideid, mis vajaksid mõned tunnid või mõne päeva, et viia lugu viimase valmis failini," ütles ta, lisades, et kõiki lugusid ei ole mõtet 100 protsendiliselt valmis viimistleda, sest see on tohutu töö, millega kaasneb ülemõtlemine. Säde lausus, et tänu suurele valikule saavad nad avaldada just need lood, mis kõige paremad ja nendelikumad on.

Wateval tuli äsja koos M Elsiga välja uus lugu "Madness". "Sa olid ametlikult 14. inimene, kes sinna kirjutas," rääkis Maasikas M Elsist. "See oli päris pikalt sahtlis istunud just sellel põhjusel, et instrumentaaliga olime me nii rahul, aga perfektset vokaali sinna peale oli väga keeruline saada," selgitas Säde.

"Eestis on väga vähe häid lauljaid, kellest sa juba kuulnud ei ole ja siis kui tekib mõni selline, siis pigem võtame ühendust ikkagi, et saaks nendega midagi uut teha," kommenteeris Säde, miks neile meeldib just noorte artistidega koostööd teha.

Maasikas rääkis lõpetuseks, et tuleviks võib Watevat näha koos M Elsiga esinemas, ent hetkel neil kindlat kontserti planeeritud ei ole.