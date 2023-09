Aigar Vaigu teeb teaduskatseid soolaterade, mustikate ja köögihaamriga

"Magusa molekul" ühe saatejuhi Aigar Vaigu kinnitusel on loodusseaduste uurimine põnev ja lõbus. "Saadetes teeme katseid lihtsate vahenditega, mida leidub igas köögis - piisab paarist soolaterast ja munast või hoopis kartulist ja noast, et lastele füüsikat selgitada," rääkis Vaigu. "Vanematel on suurepärane võimalus lapsi oma igapäevategevustesse kaasata ning samal ajal neile ka uusi teadmisi jagada - nii sirguvad nutikamad noored." Uutes episoodides on katsete tegemisel kasutusel ka mustikad, suhkrutükid, köögihaamer ja palju muud põnevat.



Sarja režissööri Ivan Pavljutskovi sõnul on episoodide valmimisel pööratud suurt rõhku visuaalsele esteetikale. "Meie võttemeeskond on väga kõrgel tasemel ja juba viiendat hooaega loome nii sisult kui ka vormilt ajatuid lastesaateid, mis on kvaliteetselt teostatud ning ka silmale "magusad" vaadata."



"Magusa molekuli" saated on loodud 5-10-aastastele lastele ja nende vanematele. Viiendal hooajal on saatejuhtideks Aigar Vaigu ning Paula Särekanno, teaduskatseid aitavad läbi viia HK Unicorn Squadi tüdrukud. Saated on eetris 4.-6. ja 11.-13. septembril kell 18.15 ETV2 kanalil.

2020. aastal pälvis saatesari Eesti Teadusagentuuri peapreemia teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil.



Saate tootja on Black Plastic Media Productions OÜ, režissöör Ivan Pavljutskov, produtsent Maria Uppin, toimetaja Helen Saluveer.