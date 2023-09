Ivo Linna koostööst Leslie Laasneriga: tore on võtta vahel väga erinev väljakutse

Ivo Linna ja Leslie Laasner andsid augusti lõpus välja ühise trummi-bassi singli "Kulda". Saates "Hommik Anuga" kinnitas Laasner, et seda lugu ei saaks mõni noor laulja esitada, kuna see poleks lihtsalt usutav.

Leslie Laasner kinnitas, et see lugu on otseselt Ivo Linnaga seotud. "Seda lugu ei saa laulda noor laulja, sest kui sa kuulad seda teksti, siis see ei ole võimalik, see ei ole usutav," ütles ta ja lisas, et tegu pole mitte lihtsalt vokaalse osaga, vaid laulja peab andma sellele ka sisulise kõla.

Tuleval aastal tähistab Laasner 50. sünnipäeva, kuid ta loobus juba mõni aeg tagasi nende numbrite lugemisest ja sünnipäevade pidamisest. "Ma vaatan hoopis teise tunnetusega elu, mul on ajaga täiesti eraldi suhe, sest ma tegelen nii paljude eri asjadega, siis aeg liigub minu jaoks üliaeglaselt."

"Täitsa tore on vahel võtta väga erinev väljakutse vastu ja proovida sellest august siis välja ronida," ütles Ivo Linna ja tõdes, et inimesed võiksid vähem viriseda. "Kui on raske, siis ma naeran, vähemalt üritan naerda ja võtta loodusest ja inimeste käest kõige parema, ei tasu tühja asja peale aega ja närve raisata."