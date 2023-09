Lauri Hussar riigikogu segakoorist: meie kindel soov on minna järgmisele laulupeole

Saate "Hommik Anuga" hooaja avasaates oli külas riigikogu segakoor, kes kandis ette Ivo Linna loo "Julge laul". Samuti kinnitasid nad, et kooris jätavad nad erimeelsused selja taha ja on kõik ühe eesmärgi – laulu- ja tantsupeo traditsiooni säilimise – eest väljas.

Riina Solman kinnitas, et kuigi "Hommik Anuga" stuudios moodustavad suurema osa koorist koalitsiooni liikmed, siis tegelikult on lubanud kaasa lüüa ka EKRE liikmed Moonika ja Mart Helme. "Me ikka hoiame kokku, sest muusika ja kultuur on inimeste ülene," mainis ta.

Tõnis Lukas tõi välja, et kui riigikogus on valija andnud neile erinevad rollid, siis kooris näitavad nad, et nad mõtlevad eesmärgistatult ühest ja samast asjast ehk laulu- ja tantsupeo traditsiooni säilimisest. "Aga kes tahab näha mitmehäälsust, siis seda võib täiesti kuulda, sest me ei laulagi ühel häälel, vaid kolmehäälselt."

Lauri Hussar mainis, et nad on isegi arutanud, et äkki saaks riigikogu kohvikus oleva klaveri häälde seada. "Siis saaks istungi vaheaegadel või ka pärast istungit seal kohvikus kooriproovi teha," ütles ta ja lisas, et lisaks koorile ongi nad ka riigikogu laulu- ja tantsupeo toetusrühm. "Meie kindel soov on minna ka järgmisele laulupeole."