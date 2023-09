Galerii: Noep andis Tallinnas üle 10 000 inimesele staadionikontserdi

Esialgu pidanuks kontsert toimuma 19. augustil, aga UEFA Euroopa Konverentsiliiga mängu tõttu nihkus esinemine paari nädala võrra edasi.

Noep ehk Andres Kõpper on aastatega oma loominguga Spotify platvormil kogunud enam kui 60 miljonit kuulamist, milles mängis suurt rolli eelmise aasta lõpus Itaalias teenitud kuldplaadi staatus looga "Fk This Up".

Albumiga "No Man Is An Island" pälvis ta Eesti Muusikaauhindadel neli tiitlit. NOËP'i viimane album "Move Your Feet" ilmus 14. veebruaril ning on inspireeritud erinevatest taskuhäälingutest, intervjuudest ning sotsiaalmeedias nähtud klippidest.