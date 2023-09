Reet Linna alustab sügishooaega neljaosalise saatesarjaga "Ühe pere muusika"

"Prillitoos" käib septembrikuu saadetes külas peredel, kus muusikal on põlvest põlve olnud eriline tähendus. Saadetes küsitakse, kust ja kuidas on viisid ning pillilood alguse saanud, kas geenidest või õpetusest ja räägime ka muusika tähtsusest inimestele.

Esimeses saates minnakse külla perekond Taulile. Vanaisa Johannese loodud "Metsa veerel väike maja" on läinud nii rahva sekka, et autorit enam ei teatagi. See on lihtsalt üks rahvalik laul. Lapselaps Anu "Tsillokõsõ tähe" avas tänavuse noorte tantsupeo; õde Triinu on õppinud klassikalist laulu; isa Ants on torupillimeister ja mängib veel mitmeid pille, muusikuid leidub peres veelgi.

Perekond Tauliga kohtutakse Torupillitalus Riidajal ning räägitakse elust, muusikast ja pärimusest. Saatejuht Reet Linna, režissöör Marika Lauri, operaator Tanel Velli-Vällik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Andres Arro.

Järgmistes saadetes:

10.09

Ühe pere muusika: Sepo Seeman ja pojad

Sepo Seeman unistas lapsena meremehe ametist, ent sai hoopis laulvaks näitlejaks. Tema kolmele pojale pole ka elevant kõrva peale astunud. Tänaseks on poisid küll kõik ilma mööda laiali, ent koduses Pärnus saadakse ikka kokku ja siis võetakse ka ukulele ning kitarriga laul üles.

17.09

Neeme ja Marten Kuningas

Neeme ja Marten Kuningas on end suveks sisse seadnud kaptenite külas Käsmus. Missugune on nende pere muusika, kuidas klassikalauljast sai ooperilavastaja ja millist muusikat harrastavad ja armastavad lapsed, sellest me saates räägimegi.

24.09

Anne, Saara ja Ott

Siin peres ja ka saates on lõpuks kokku saanud kaks perekonda. Anne Reemann ja Saara Nüganen on oma muusikageeni saanud ilmselt vanaema Ainolt, Ott Raidmets aga teisest tuntud muusikaperest ja kes teab, mis nende pojast veel kasvab.