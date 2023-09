Eripedagoog Riina Maidre: last peab nägema sellisena, nagu ta on

Näitleja ja eripedagoog Riina Maidre rõhutas Vikerraadios Owe Peterselli saates, et laste puhul on oluline, et neid nähakse inimestena, kes nad on, mitte suruma neid oma ideaalidesse.

2004. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lõpetanud Maidre sai 2019. aastal Tartu Ülikoolist ka eripedagoogi diplomi. Esialgu väikses maakoolis töötanud Maidre on viimastel aastatel töötanud Tallinna Prantsuse Lütseumis.

"Väga suur osa minu tööst on suhtlemine hoopis last ümbritsevate täiskasvanutega, sest see lapsekene ei saa muuta neid tingimusi, mis on tema ümber. Küll aga saab õpetaja seda natukene kohandada, natukene arvestada, natukene mõelda kaasa, tunda kaasa, minna selle lapse olukorra sisse," kirjeldas ta eripedagoogi tööd.

Maidre märkis, et kodud, kust lapsed tulevad, on väga erinevad. "Me arvame, et me tahame või väärtustame samu asju, aga me ei tea," selgitas ta.

Ta nentis, et tänapäeva lastes on omajagu ärevust. "Ma ei taha kedagi hirmutada, aga vahel ma mõtlen küll eripedagoogikast niimoodi, et kas tõesti me oleme tänapäeval jõudnud sellisesse aega, et iga tavalaps võiks ka mõne tugispetsialisti juurest kooliaja jooksul läbi käia."

Siiski lisas ta, et kellelegi ei tasu juurde mõelda probleeme, mida pole. "Ma ütleks ka lapsevanematele, et ärme muretse seal, kus muret ei ole, ärme tekita muret juurde, aga süda peab olema peo peal ja oma last pead sa nägema sellisena, nagu tema on, mitte mingisuguse soovmõtlemise prisma läbi."