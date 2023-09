Timbaland, Nelly Furtado ja Justin Timberlake avaldasid loo "Keep Going Up"

Timbalandi, Nelly Furtado ja Justin Timberlake'i uus koostöösingel "Keep Going Up" ilmus koos minimalistliku muusikavideoga, mis võeti üles stuudios lugu salvestades.

Timbalandi, Nelly Furtado ja Justin Timberlake'i seni viimane ühine koostöösingel "Give It To Me" ilmus 16 aastat tagasi, 2007. aastal.

Timberlake'i värskeim stuudioalbum "Man of The Woods" ilmus aga 2018. aastal ning Furtado kõige uuem täispikk album "The Ride" tuli välja 2017. aastal. Oma karjääri alguses andis Furtado Timbalandiga koos mitmeid lugusid välja ("Say It Right", "Promiscuous", "Turn Off the Light (Remix)").

Timbaland on aastate jooksul teinud koostööd veel paljude muusikutega, nende hulgas ka Burna Boy, Jack Harlow, J. Cole, Megan Thee Stallion, 6lack, Teyana Taylor, Kanye West, Missy Elliott ja Chance the Rapper.