Doja Catil ilmus uus videosingel "Demons"

Doja Cati uue singli video on saanud inspiratsiooni õudusfilmidest. Muusikavideo lõi lauljatar koos Christian Breslaueriga ning seal astub üles näitleja Christina Ricci.

Hetkel on Doja Cat värskeim stuudioalbum "Planet Her", mis tuli välja 2021. aastal. Uus album "Scarlet" ilmub aga tänavu 22. septembril ning varasemalt on lauljatar avaldanud antud albumilt lood "Attention" ja "Paint The Road Red". Albumil saab olema kokku 15 lugu.

Aasta lõpus plaanib Doja Cat ka tuurile minna, kuid lauljatar pole selle kohta rohkem infot veel avaldanud.