Noepi staadionikontserdi üllatusesineja: kohtusime seitse aastat tagasi Saksamaal

Noep sõnul tunneb ta end staadionil olles koduselt, ent jalgpalli ta ise eriti mänginud ei ole. "See on üks paljudest trennidest, kus ma ei ole käinud," tunnistas artist.

Noepi staadionikontserdil astub üllatusesinejana üles Saksamaalt Hamburgist pärit artist Malou. "Me kohtusime juba seitse aastat tagasi Hamburgis laulukirjutamislaagris," tutvustas Malou. "Tegelikult me varem koostööd polegi teinud."

Malou jätkas, et koostöö Noepiga sai alguse tänu sotsiaalmeediale, kuhu ta ühe video postitas, mis Noepi tähelepanu pälvis. "Ta vaatas seda ja tegi sellega midagi. Ja loost sai laul."

Noep jagas, et viimane staadionikontsert, mida ta ise külastas, oli Coldplay kontsert Göteborgis. "Ma mõtlesin, et okei, nüüd ma hakkan täiega kardiot tegema," sõnas artist, et kontserdi nägemine pani teda aru saama, kui palju suurel laval ringi liikuma peab.

Laupäevasel staadionikontserdil astuvad erikülalistena lavale ka Alika ja Trad.Attack!.