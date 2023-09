"Siin me oleme" uus hooaeg peegeldab päevapoliitika mõju eestlaste eludele

Saatejuht Mirjam Mõttus on suve jooksul külastanud Eesti erinevais paigus elavaid inimesi, et tuua vaatajani teemad, mis panevad mõtlema, kaasa elama ja kohati ka südame valust kokku tõmbuma.

"Peaasjalikult iseloomustab kolmandat hooaega lootusetus ning inimese ja riigi vastasseis," ütles Mirjam Mõttus. "Seitse põlve on perekond võtnud oma põlismetsast küttepuid ja nüüd see katkeb. Neli põlve on talu isalt pojale pärandatud ja nüüd see katkeb. Katkeb, sest parasjagu on poliitika selline. Selle taustal kummitab oht jääda töötuks, sest majandus jahtub ning tööstus tõmbub kokku. Liidame siia ees terendava maksutõusu ja aina kehvemini kättesaadavad teenused," kirjeldas ta teemasid, mis on jõudmas ekraanile.

Küsimuse peale, kas keeruliste küsimuste kõrvale jagub ka helgeid teemasid, vastas Mõttus: "Alati oodatakse ja otsitakse seda helget nooti ja muidugi pole see kuhugi kadunud, sest meie inimesed on absoluutselt fantastilised ellujääjad. Aga fakt on see, et ma pole kunagi näinud nii suurt lootusetust ja käega löömist kui praegu."

Esmaspäeval algaval "Siin me oleme" hooajal tuleb näiteks juttu raskest, aga olulisest teemast nagu suitsiid ning tundlikust ja paljusid puudutavast teemast nagu hammaste tervis. Aga ka sellest, et turvaline piir pole kunagi varem olnud nii tähtis nagu praegu. Kohalikud elanikud on osa turvalisuse tagamisest. Just seetõttu võttis suvisel võtteperioodil "Siin me oleme" meeskond ette rännaku Narva-Jõesuust Parmukülani, et pakkuda vaatajatele sissevaadet Eesti-Vene kontrolljoonel elavate inimeste eludesse.

Uue hooaja avasaade võtab aga luubi alla põllumajanduse, sest Eesti toidutootjad seisavad silmitsi aegade ühe ekstreemsema aastaga. Saagid on põua tõttu ikaldunud, kariloomi saadetakse massiliselt tapamajja, millised on talunike keerulised valikud ja kuidas see kõik mõjutab meie ühist toidulauda, sellest avasaates juttu tulebki.

"Siin me oleme" uus hooaeg alustab 4. septembril kell 20 ETV-s.