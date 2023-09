Pääru Oja: ma ei olnud varem proovinud suitsetamist maha jätta

Uue ETV saatesarja "Mehed, hakkame elama" osalejad Oja ja Savisaar nentisid, et just kutse saatesse ajendas neid ennast kätte võtma. Oja proovib saates suitsetamisest loobuda ning Savisaar kaalu langetada.

"Ma olin selle peale mõelnud, aga mitte kunagi ei jõudud sinna, kus tõesti võtaks kätte ja prooviks maha jätta," kommenteeris Oja, et polnud varasemalt suitsetamisest loobuda proovinud.

Oja meenutas, et esimese suitsu tegi ta juba noore koolipoisina koos oma klassikaaslastega. Suitsupakk osteti toona Viru ringi ääres asuvast putkast. "Läksime sinna, kus Suur Tõll mere ääres oli ja tõmbasime paki suitsu ära ja oksendasime," meenutas ta. "Ja siis ma ei teinud [suitsu] väga palju aastaid, kuni ma jõudsin keskkooli," tunnistas näitleja, et suitsetamist ajendas soov kuuluda kampa. "Selles eas tunduvad pahed ägedana."

"Ma olin alati arvanud, et mahajätmine juhtub ehk koos esimese lapse sünniga, aga tuli võimalus, et äkki jõuab varemgi," lisas ta.

"Ma ei ütleks, et ma väga palju sõin," mõtiskles aga Savisaar, kuidas tema kaal aastatega tõusis. "Hommikusöök kippus küll vahele jääma – ja ma saan aru, et see oli just suurest õhtusöögist."

Saates käisid Oja ja Savisaar ka tervisekontrollis. "Kõik võib veel pöörduda, kui natuke harjumusi muuta," kommenteeris Savisaar oma tervisenäite. "Ohumärgid on üleval, aga ei midagi pöördumatut."

Saatest võtsid mõlemad mehed kaasa pikema plaani, kuidas oma elustiili tervislikumaks muuta. "Vaikselt on seda harjutatud ja sealhulgas liikumist suurendatud," rääkis Savisaar oma plaanist, lisades, et mõned kilod on ta juba langetanud. "Liiga kiire kaalu langetamine ei pidanud ka positiivne olema."

Oja tunnistas, et päris suitsetamise lõpetamiseni ta veel jõudnud ei ole, kuid on oluliselt suitsetamist vähendanud.

Saatesarja "Mehed, hakkame elama" uus hooaeg algab ETV-s pühapäeval, 3. septembril kell 19.15.