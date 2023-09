Säm ja Maria Kallastu andsid välja koostöösingli "Linn on sinu"

Värske singel "linn on sinu" on artistide sõnul päriseluline kompott mitme inimese mõtetest ja tunnetest. "Tundsin suvel pikalt, et mul ei ole midagi öelda. Leidsin inspiratsiooni hoopis ühelt sõbralt, kes maadles eriti raskes olukorras. Suures pildis samastusin ka ise tema emotsioonidega ja neid tundeid oli päris lihtne kirja panna," meenutas Säm.

Kallastu sõnul tekkis loo pealkiri Sämi esimeste ideede hulgast. "Fraas "linn on sinu" jäi kohe kõrvus helisema ja otsustasin selle temaatika järgi kirjutada refrääni," nentis Kallastu. "Usun, et paljud suudavad suhestuda olukorraga, kus üks kindel inimene on jätnud sinu ellu nii suure jälje, et isegi see linn, kus te olete koos aega veetnud, omistab uue tähenduse. Need kohad, tänavad, korterid ja maastikud on justkui tema omad."

Kui sämi loomingus on tihti kõlamas melanhoolne noot, siis koostöö Kallastuga meelitas temast välja seni varju jäänud külje. "Tegelikult olen ma ülimalt elurõõmus inimene, aga mingitel teadmatutel põhjustel kaldun ma muusikas ikkagi kurvemale teele," nentis Säm, ent sel korral jõudis ta siiski helgema emotsioonini. "Vot, oskan positiivset muusikat teha küll," lisas ta.

"Minu jaoks sai projekt alguse siis, kui Säm kirjutas mulle ning kutsus mind artisti ja laulukirjutajana kaasa lööma. Pikka ja keerulist arutelu seal ei olnud – teadsin, et tulemas on midagi väga lahedat," lausus Kallastu. "Meie koostöö liikus loomulikult ja sujuvalt. Lisaks sellele, et Säm on andekas räppar ja laulukirjutaja, on ta ka lõbus ja heasüdamlik inimene, kellega läheb stuudios veedetud aeg kiiresti."

Sämi sõnul on Kallastu näol tegemist väga erilise artistiga. Räppar kiitis tema lauluhäält ja laulukirjutamisoskust, mis on karjääri alguses juba kõrgel tasemel. "Mind ei ole juba mitu aastat keegi niimoodi üllatanud oma kirjutamis- ja hääleoskusega. Paljudel artistidel võib olla hea hääl, aga pole oskust sõnu kirjutada. Teinekord osatakse sõnu kirjutada, aga häält ei ole. Leida artist, kes oskab mõlemat – see on Eestis väga harukordne. Maria on kindlasti järgmine A-kategooria artist Eestis," rääkis Säm.