ETV toob sügisel vaatajateni Eesti elu kõikides toonides

Sädemete saatel on ETV-s startinud uhiuus võistlussaade "Rauataltsutajad" ja hommikud lükkab taas käima "Terevisioon". Sügishooaeg käivitub täie hooga septembris, kui 1. septembril heidab kuumale päevapoliitikale pilgu erisaade "Hapud kurgid". Taavi Eilati juhtimisel pakub saade kokkuvõtlikku uudistespikrit, kus koos asjatundjatega analüüsitakse selle suve kõige olulisemaid uudiseid poliitika- ja majandusrindel, mis mõjutavad meie elu ka algaval sügishooajal.

"Rauataltsutajad" Autor/allikas: Alpi film

Kohe septembri esimesel nädalavahetusel võtavad oma koha sisse "Maahommik" laupäeva hommikul ja "Õnne 13" laupäeva õhtul. Pühapäevast ootavad ees ka taaskohtumised Reet Linna ja Anu Välbaga, Ukrainas toimuvat analüüsiv "Ukraina stuudio" läheb sellest nädalast taas eetrisse pühapäeva õhtuti.

Epp Ehand Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Nädalavahetusse jagub aga ka mitmeid teisi kauaoodatud sarju ja saateid. Kohe 2. septembril alustab saatesarja "Sinu uus sugulane" teine hooaeg. Uuel hooajal jätkab Anna Pihl tuntud eestlaste üllatamist pakkudes neile sissevaadet oma esivanemate eludesse ja viies kokku teiste tuntud eestlastega. Uue hooaja esimeses osas avab televaatajatele oma perekonna traagilise loo tunnustatud näitleja Evelin Võigemast. Üllatusi pakub algav hooaeg paljudele saatekülalistele, teiste seas kohtuvad oma uute sugulastega Annely Peebo, Karl-Erik Taukar, Astrid Kannel, Ragnar Klavan jt.

"Sinu uus sugulane" Autor/allikas: Kalle Veesaar

Kodumaiste kohtumiste kõrval viib ETV laupäeviti ka vihmametsa – kolmeosaline sari "Liblikavõrguga Prantsuse Guajaanas" saadab Eesti liblikauurijad, kes pakivad oma töövahendid lahti troopilises Lõuna-Ameerikas, kus eriliste liblikate ja suurte mardikate kõrval jääb liblikavõrku muudki põnevat.

Sel sügisel 40. eetriaastat tähistava "Prillitoosi" piduliku hooaja juhatab 3. septembril sisse Reet Linna erisaadetega "Ühe pere muusika". Septembrikuus käib Reet Linna külas peredel, kus muusikal on põlvest põlve olnud eriline tähendus. Ta uurib, kust ja kuidas on viisid ning pillilood alguse saanud, kas geenidest või õpetusest ja räägitakse ka muusika tähtsusest inimestele. Esimeses saates minnakse külla perekond Taulidele Torupillitalusse Riidajal.

Ülimenuka "EnsV" uut hooaega saab ETV-s vaadata 3. septembri õhtust algusega kell 20.30. Komöödiasari viib nüüd aastatesse 1994–1995, kui kõikide silmad on jätkuvalt lääne poole. Soome pole enam kauge ja kättesaamatu, vaid sellest saab iga eestlase jaoks reaalne kipsplaadine marjamaa. Kuigi vene väed on sunnitud lahkuma, ei page siit mitte sugugi kõik, vaid mõned soovivad jääda läänelikke hüvesid nautima, kuid teevad seda stagna-aegseid trikke kasutades. See poliitiline sasipundar toob uuel hooaja sarja uue tegelase, keda hakkab kehastama Peeter Oja.

"EnsV" uus hooaeg Autor/allikas: Gea Kumpel/ERR

Meeste tervisel hoiab 3. septembrist silma peal ja jagab väärt nõuandeid sarja "Mehed, hakkame elama" uus hooaeg uute osalistega. Sel hooajal võtavad väljakutse vastu vabakutseline näitleja Pääru Oja, poliitik Erki Savisaar, muusik Gameboy Tetris ja saatest "Tanel ja kanad" tuntud ettevõtja Tanel Tang.

Täistempoga läheb ETV hooaeg käima 4. septembrist, kui õhtukavadesse lisanduvad järjest Mirjam Mõttuse saatesari "Siin me oleme", "Osoon" ja "Välisilm" koos sellele järgneva dokumentaaliga esmaspäeviti, "Mis värvi on majandus?" teisipäeviti, "Pealtnägija" kolmapäeviti ja "OP" neljapäeviti. Ka "Ringvaate" tegijad Marko Reikop ja Grete Lõbu on vaatajate ees tagasi viie argiõhtul kell 19. Killukesi Eestimaa loodusest avab lühisari kolmapäeviti enne "Pealtnägijat", kunstihetkede lühisari on ETV eetris neljapäeviti pärast "OP-i". "Esimese stuudio" tulistele otse-eetri debattidele saab septembris kaasa elada teisipäeva õhtuti kell 20, kolmapäeviti ja neljapäeviti jätkuvad otseintervjuud kohe uudiste järel. Uue hoo ja osalistega läheb 9. septembrist käima taas ka "Eesti mäng".

"Siin me oleme" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Eesootavateks sügiskuudeks on ETV-l varuks mitmeid teisigi üllatusi. Septembri keskel käivitub uus televiktoriin "Ainulaadne aastakäik" Margus Saare juhtimisel, kus kokku saavad ühel erilisel aastakäigul sündinud inimesed ja nende särtsakas järelkasv. Oktoobris alustab uus arutelusaade Anna Pihli ja Uljana Kuzmina juhtimisel. Tulemas on veel Eero Epneri juhitud kunstisaade Konrad Mäe ja kaasteeliste maailmast, uue saatejuhi käe all käivitub "Maailma kõige targem rahvas" ning Arbo Tammiksaar jälgib Kaitseliitu astunud meeste katsumusi dokumentaalsarjas "Kuidas meist said sõdurid". Owe Petersell jätkab Eesti silmapaistvate hoonete külastamist saates "Ühe maja lugu" ning oktoobrist saab taas kaasa elada "Ajujahi" võistlusele. Tulekul on ka saatejuht Kaidor Kahari ja ajaloolase Jaak Prozese põnev teekond meie hõimlaste juurde. Tulekul on ka uus ajaloosaade Andrus Vaariku juhtimisel.

"OP-i" uus hooaeg Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kultuurihuvilistele mõeldes toob ETV vaatajateni mitmeid väärt dokumentaale, neist esimesena tele-esilinastub 6. septembril palju tähelepanu pälvinud film "Machina Faust" Eesti muusikust, saksofonimängijast ja heliloojast Maria Faustist.

Valikut jagub ka kõikidele sarjasõpradele. Kodumaistest sarjadest tasub sel poolaastal oodata ETV ekraanile veel põnevussarja "Kes tappis Otto Mülleri?" ning uuel aastal näeb humoorikat draamasarja "Elu võimalikkusest maal". Läbi nädala saab õhtuti kaasa elada ka kvaliteetsele hankesisule, täiesti uuteks tulijateks on teisipäevane Taani poliitdraama "Võimu kants. Võim ja hiilgus" ja kolmapäevane reisisari "Stanley Tucci avastamas Itaaliat".

Sügis koos ETV-ga tuleb kirju ja sündmusterohke, kuhu jagub tähtpäevi, muusikat, galaõhtuid ja märgilisi kokkusaamisi.