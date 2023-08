40. sünnipäeva tähistav "Prillitoos" ootab vaatajatelt luuletusi

Sel hooajal astuvad "Ühe pere muusikas" kaamera ette Anu ja Ants Taul, Sepo Seeman poegadega, Marten Kuningas ja Neeme Kuningas koos teiste pereliikmetega ning Anne Reemann, Saara Nüganen ja Ott Raidmets.

Esimeses saates ollakse külas perekond Taulil. Linna, kes peab end muusikainimeseks, tõdes, et pärimusmuusikutega saate tegemine oli tema jaoks siiski mugavustsoonist väljaastumine.

"Ma ei ole selle pika elu jooksul pärimusmuusikaga väga kokku puutunud. Ise ma seda teinud ei ole ja nende maailma sisse pugenud ka ei ole. See sama saade, mis on selles "Ühe pere muusika" sarjas esimene, see oli mulle midagi uut ja põnevat," selgitas Linna "Terevisioonis".

Oma 13. hooaega "Prillitoosi" saatejuhina alustav Linna toonitas, et "Prillitoos" on olemuselt siiski koguperesaade, mitte ainult ühele eagrupile suunatud vaatamine.

"Kui see alustas, siis see oli mõeldud ikka ühele kindlale eakale grupile, aga praegu ma üritan mitmest kandist sinna perekonnaelu sisse minna. See ongi see perekond, kokkuhoidmine, üksmeel, lapsed, vanemad, vanavanemad, kõik üheskoos. Ja kui see kõik on positiivses võtmes, siis ma arvan, et ma olen sellele äkki pihta saanud," selgitas ta.

Kuigi hooaja juhatab sisse neljaosaline eriprojekt, kinnitas Linna, et edasi läheb "Prillitoos" juba tuttavas taktis – on nii persoonilugusid, muusikat, liikumist kui ka nõuandeid. "Ma olen enda jaoks palju avastanud," tõdes saatejuht. "Neid inimesi, neid suurepäraseid Eesti inimesi, kellest me pole lugu teinud, on küll ja veel."

"Prillitoosi" juubelist saavad osa võtta ka televaatajad – nimelt ootab "Prillitoosi" meeskond televaatajatelt riimuvad õnnesoove, et need hiljem laulu sisse panna. Oma luuletuse võib saata nii "Prillitoosi" Facebooki lehele kui ka meiliaadressile [email protected].