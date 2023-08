Eesti Laul stardib juba 15. septembril

Lauluvõistlus ootab septembri keskpaigast oktoobri lõpuni taas uusi kodumaiseid laule.

Sellest sügisest muutub veidi ka nii konkursi formaat kui ka meeskond, mis tähendab, et jätkatakse ilma peaprodutsent Tomi Rahulata. Saade valmib täies mahus vaid ERR-i meeskonna toel. "Ajast aega ongi seda teinud just teletiim, alates Juhan Paadamist ja lõpetades Mart Normetiga," selgitas ETV elamussaadete juht Karmel Killandi, et tegemist pole erakorralise muudatusega.

Eesti Laul hoiab ka tänavu suurima laulukonkursi ja meelelahutussaate lippu kõrgel ning alustab värske formaadiga juba sel sügisel. Seekord plaanitakse konkursile kaasata ka senisest rohkearvulisem žürii, et juba eelvaliku tegemisel oleksid arvestatud väga erinevate muusikavaldkonna asjatundjate ja kaasamõtlejate arvamused.