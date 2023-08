Ingmar Kiviloo USA-s õppimisest: kõige rohkem olen esinenud väliseestlastele

Noor muusik Ingmar Kiviloo esineb 31. augustil kontserdil, mille eesmärk on koguda raha oma õpingute jätkamiseks mainekas Berklee muusikakolledžis. Kiviloo jagas "Deltas", mida ta seni USA-s õppinud ja kogenud on.

Kiviloo tunnistas, et otsus Berklee muusikakolledžisse õppima minna tuli üsna viimasel hetkel, sest sõelal oli ka Los Angelese kaasaegse muusika instituut. "Kuna ma teadsin, et Uku Suviste, Sofia Rubina ja mitmed eestlased on seal koolis käinud – Ukuga ma natuke suhtlesin sel teemal, et kuidas tal seal koolis oli – siis ma ikkagi viimasel hetkel otsustasin, et see kool on õige kool mu jaoks," rääkis muusik.

Kiviloo õpib ülikoolis lugude kirjutamise ja muusikaproduktsiooni erialal. "Esimesed kaks semestrit on nüüd läbi," nentis ta, lisades, et on seni õppinud koolis ka palju jazz-viiulit.

"Seal on tõesti väga head võimalused harjutamiseks," kiitis Kiviloo oma kooli. "Üldjuhul koosneb minu päev sellest, et ma reserveerin omale ühe harjutusruumi, kus on klaver ja seal ma siis kirjutan oma muusikat, harjutan klaverit, harjutan viiulit – see võtab päris mitmeid tunde minu päevast," tutvustas ta.

"Mu muusika on jõudmas sinna suunda, kuhu ma tahan jõuda – varasemalt olen ma väga palju erinevaid stiile proovinud. Mu eesmärk on luua midagi uut, mis oleks originaalne," sõnas Kiviloo, lisades, et talle meeldib klassikalise muusika elemente popmuusikaga siduda.

"Kõige rohkem olen Ameerikas esinenud väliseestlastele – erinevatel üritustel," märkis Kiviloo. "Eesti sünnipäeva puhul oli minituur erinevates osariikides, kuhu mind esinema kutsuti," tõi ta näite, ent lisas, et oma soolokontserti tegemise luba tal välismaallasest üliõpilasena ei ole.

Kiviloo kinnitas, et tulevikus plaanib ta albumi välja anda. "Olen kirjutanud hästi palju lugusid järjest ning nüüd ma tegelengi nende viimistluse ja väljaandmisega," ütles ta. "Eile filmisime just muusikavideot ühe väljatuleva loo jaoks."

Kiviloo astub neljapäeval, 31. augustil üles Tallinnas Kinomajas, et koguda raha oma uueks õppeaastaks USA-s. Koos Kivilooga astuvad üles Mart Sander, Ott Lepland ja Birgit Sarrap. Muusik lubas, et kontserdil kõlab eri žanritest muusikat: klassikast rokini.