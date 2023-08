Koolitantsu Kompanii avas konkursi Ida-Virumaa tantsijatele

Koolitantsu Kompanii 14. lend otsib julgeid, usaldusväärseid ja õpihimulisi Ida-Virumaa noori tantsijaid vanuses 15-26 aastat. Varasem kokkupuude show-tantsu, hip-hopi ja/või house'iga tuleb kasuks, kuid kõige olulisemad on julgus, kiire õppimis- ja kohanemisvõime ning soov kaasa teha tantsulavastuses.

Festivali Koolitants peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on Koolitantsu Kompanii seekordne lavastusprotsess mõeldud neile Ida-Virumaa noortele tantsijatele, kes soovivad oma tantsuõpingutes süvitsi minna ning töötada koos teiste tantsukoolide tantsijatega ja professionaalse lavastustiimiga.

"Meie eesmärgiks on noortele tantsijatele sellised võimalused luua, mis tantsuhuvihariduse maastikul siiani puudu on," lisas Bergstein. "Koolitantsule iseloomulikult on võimalus koos tantsida nii suurematest kui ka väiksematest kohtadest tulnud ning erinevaid tantsustiile ja -žanre valdavatel tantsijatel, kõigil on lavastuses oma roll." Lisaks Ida-Virumaalt valitud tantsijatele astuvad lavale ka kutsutud tantsijad varasematest kompanii lavastustest üle Eesti.

Konkursi töötoad toimuvad 12. septembril kell 16 ja 18 Narva laste loomemajas, 13. septembril kell 19 Wiru spordikeskuses Kohtla-Järvel ning 14. septembril kell 16 ja 18 Sillamäe noorte- ja huvikeskuses Ulei. Registreerimine toimub koolitants.ee lehel.

Lavastuse "Kui ma veel noor ja jumal olin" koreograafid on Kadi Aare ja Maarja Pruuli ning tantsulavastuses teevad kaasa muusikud Säm ja Kelly Vask koos live-bändiga. Etendused toimuvad Jõhvi kontserdimajas oktoobris ja novembris.