Jaagup Kreem meenutas kunagist bändikaaslast Archi: me lihtsalt kasvasime lahku

Terminaatori bändi looja Arno Veimer ehk Arch lahkus ootamatult maikuus. 29. augustil oli ka Archi sünniaastapäev.

"Kõikide maailma halbade kokkusattumuste tulemina juhtus see, et 1994. aasta lõpus või 1995. aasta alguses läksid meie teed Archiga lahku ja eriti nõme oli see, et ta oli just teinud rämeda autoavarii ja ma olin sunnitud minema seda talle haiglasse ütlema, et sorry, sa ei ole enam bändis," teatas Kreem kahetsusega. "Ma siiamaani näen õudusunenägusid sellest, aga see ei olnud minu otsus," lisas muusik, et tegu oli Terminaatori liikmete ühise otsusega.

"Ma arvan, et see löök oli lihtsalt liiga valus," vastas Kreem küsimusele, miks Arch hiljem kellegi teisega bändi ei teinud. "Tema juured on ju üldse Guatemaalast ja ta oli keevaline," rääkis Kreem põgusalt Archi iseloomust. "Ta süütenöör oli hästi lühike."

"Me lihtsalt ei suhelnud ja selle ajaga inimesed kasvavad lahku, isegi kui nad olid parimad sõbrad," lausus Kreem, tunnistades, et ta ei osanud ka Archiga seetõttu suhelda, sest tundis, et tegi talle toona ülekohut. Siiski lisas Kreem, et lõpuks parandas aeg kõik haavad ning tema tänavu toimunud juubelil maeti sõjakirves maha.

Kreem rääkis ka, nelja aasta pärast saab Terminaator 40-aastaseks ning neil olnuks plaanis bändi suurel sünnipäevakontserdil Arch lavale tagasi tuua. "Mul on üks asi, millest on väga-väga kahju – mul jäi ütlemata, et see lugu on temast kirjutatud," viitas Kreem Terminaatori loole "Ballaad Jimmyst". "Ma arvan, et ta tegelikult oma sisemuses teadis," lisas laulja.

Kreem tõdes, et tänapäeval nad tavaliselt bändiga enne kontserte proove ei tee, ent nüüd, enne Archi mäletuskontserti, on nad taas proove tegema asunud. "Veel üks asi, mida Arch tegi: ta suutis meid prooviruumi tagasi meelitada. Me vaatasime 1990-ndate alguse lugusid, nagu "Armudes üksindusse" ja "Teel ära", tuletasime meelde," tutvustas Kreem paari vanat lugu, mida mälestuskontserdil Terminaatori esituses kuuleb.

Archie mälestuskontsert "3 x live!" leiab aset 30. augustil Alexela kontserdimajas.