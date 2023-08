Pidulikud kleidid jõuavad taas vähiliidu toetuseks oksjonile

2020. aasta sügisel esimest korda toimunud heategevuslik kleidioksjon kogus kodanikualgatuse korras raha Eesti Vähiliidule uue 3D-mammograafi jaoks.

Kampaania tulemusel ning suure südamega suurannetaja toel õnnestus Vähiliidul vajalik mammograaf soetada 2021. aasta varakevadel ning praeguseks on mammograafiabussis kontrollis käinud enam kui 17 000 Eesti naist ning rinnavähi sõeluuringus osalemise protsent tänu paranenud kättesaadavusele on Eesti äärealadel tublisti suurenenud.

Kuna koroonapandeemia tagajärjel on muutunud ka teiste vähiliikide esmaste uuringute kättesaadavus, vajab Eesti Vähiliit vähi varajase avastamise tõhustamiseks Eesti äärealadele uue põlvkonna kompuutertomograafi, mis võimaldaks veelgi madalama kiirguse ja suurema täpsusega varakult avastada erinevaid vähke ning ka muid vigastusi.

30. augustil algava kampaaniaga kogutakse üle Eesti kokku erilised teise ringi pidulikud kleidid ja lipsud, mis heategevusliku oksjoni korras novembri esimesel nädalavahetusel maha müüakse. Kampaania korraldajad ootavad annetustena puhtaid, heas korras, parandusi mitte vajavaid kauneid kleite ja säravaid lipse, mis on kaunistanud annetajat mõnel pidulikul sündmusel. Kleitide puhul oodatakse lisainfot kleidi mõõtude, kaubamärgi ja oluliste lisadetailide osas ning mis peamine – kõikide annetuste juurde ootavad korraldajad ka sel korral kaardikest või kirjakest heade soovidega uuele omanikule. Seda ikka selleks, et keerulistel aegadel ning pimedale aastaajale vastu minnes tuua üksteise ellu veidi helgust, soojust ja positiivsust.

"500 kleidi kampaania algatajate ja korraldajatena ei saa me käed rüpes ja tegevusetult pealt vaadata, kuidas ülimalt olulise vähi varajase avastamise ja ennetustegevuse jaoks lihtsalt ei jätku piisavalt raha ning üliolulised terviskontrollivõimalused ei ole meie Eesti inimestele vajalikus ulatuses kättesaadavad. Paljude haiguste puhul, kuid eriti just vähi puhul, on varajane avastamine A ja O. Vähikontrollis käimise võimalusi lihtsalt peab meie inimestele rohkem pakkuma ja seda tuleb teha inimestele lähemal ja ka tõmbekeskustest kaugemal. Ainuüksi meie viimase kampaania tulemusel soetatud mammograafiabussis on tänaseks kahe aasta jooksul varajases staadiumis avastatud 66 vähijuhtumit. Need on 66 naise elud, mis on loodetavasti tänu õigeaegsele avastamisele ja ravile tänaseks päästetud ja säästetud. 66 naist on loodetavasti saanud rohkem aega enda lähedastega. Ja seda aega tahame me ka uue kompuutertomograafi ostu toetamisega pakkuda meie headele kaasmaalastele," sõnas kampaania algataja ja eestvedaja Katri Link.

"Meil on südamest hea meel, et vabariigi president ja Sirje Karis on meile sarnaselt ennetustegevuse ja varajase avastamise usku ning olid valmis esimeste annetustega meie kampaaniale hoo sisse andma. Sirje Karis annetas oksjonile imelise Anu Lensmenti piduliku kleidi ning president Karis enda paraadfoto lipsu. Ka paljud teised tuntud ühiskonnategelased on tänaseks meile annetusi oksjoni nimistusse lubanud, seega tõotab taas tulla põnev ja toredaid üllatusi ja avastamist täis oksjon," lisas Link.

"Kutsumegi nüüd taas kõiki häid Eesti inimesi üles enda kleidikapis ning lipsukarpides ülevaatust korraldama ning meie oksjonile imekauneid pidulikke kleite ning põnevaid lipse annetama, et üheskoos anda panus uue kompuutertomograafi ostu ning seeläbi Eesti inimeste tervisesse," lausus Link.

Kampaania korras kogutakse kleite ning lipse sel korral septembrikuu jooksul või kuni 500 annetuse täitumiseni. Täpsema info annetusvõimaluste ja kampaania enda kohta leiab kampaania Facebooki lehelt.

Kogu oksjonist saadud tulu suunatakse otse Eesti Vähiliidu kompuutertomograafi ostu jaoks loodud kontole. Mobiilse kompuutertomograafi ostu saab toetada juba ka täna, tehes annetuse vähiliidu spetsiaalsele kontole Swedbankis: EE562200221025774174.