Moekriitik: loodame, et ka mehed jõuavad millalgi taaskasutusrõõmuni

Moekriitik ja kuraator Anne Vetik ning taaskasutuspoe Basaar juht Liisa-Maria Lillepea tõdesid "Terevisioonis", et meeste seas on taaskasutatud riiete vastu huvi palju, ent müüjaid nii palju ei ole.

Vetiku sõnul ei ole vahet, kas riiete taaskasutuspoode nimetatakse n-ö kaltsukateks või lihtsalt riidepoodideks, oluline on, et neis poodlemas käiakse, mitte ei osteta pidevalt uusi rõivaid.

Lillepea tõdes, et viimasel ajal toovad Eesti inimesed oma riideid lademetes taaskasutuspoodidesse. Vetik lisas, et enam ei vaadata taaskasutatud riietele viltu.

"Õnneks Euroopas ei ole nii suurt hirmu teiste inimeste riiete ees," rääkis Vetik, võrreldes Euroopat Aasiaga, kus pole taaskasutatud riiete ostmine niivõrd populaarne.

Tänapäeval näeb Lillepea sõnul taaskasutuspoodides igasuguseid inimesi. "Hommikul tulevad natuke eakamad inimesed turule šoppama, päeval käivad kontoriinimesed ja õhtul, peale kooli, 13–15-aastased noored."

Siiski leidub taaskasutuspoodides eelkõige naisteriided. "Mehed kipuvad oma asju täitsa n-ö ribadeks kandma," tõdes Lillepea. "Näen, et huvi on väga palju, aga müüjaid nii palju ei ole."

"Loodame, et Eesti mehed jõuavad millalgi ka taaskasutusrõõmuni," lausus Vetik.

Vetik lisas, et taaskasutuspoodidesse jõuavad inimesed, kes mõtlevad, mida nad tarbivad, kes pole oma rahakoti peale kurjad ja kellele meeldib, et lahedamad riideesemed on juba enne poodi müüki panemist välja sorteeritud.