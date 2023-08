Loomaaed kogub ka tänavu asukatele kõrvitsaid ja muid köögivilju

Loomaaed ootab kõrvitsate kogumiskampaanias osalema nii lasteaedu ja koole üle Eesti kui ka eraisikuid ja teiste asutuste annetajaid. Kuni 70 haridusasutuse kõrvitsaid ja teisi aiasaadusi aitab loomaaed kohale toimetada, ent aiasaaduseid saab ka ise loomaaia põhjaväravasse tuua. Iga asutuse kohta kogutakse maksimaalselt ühe puidust konteineri jagu aedvilju.

Aiasaadusi loomaaeda tuues on oluline jälgida, et toodavad köögiviljad ei oleks plekilised ega riknenud. Vältimaks haiguste leviku ohtu peavad kõik aiasaadused olema kasvatatud alal, mis on metsloomadelele piiratud.

Aiasaaduste kogumine lõpetatakse 27. oktoobril, päev enne traditsioonilist kõrvitsapidu.

Kõrvitsapeol, 28. augustil avatakse muuhulgas ka näitus ning selle raames oodatakse lastelt toredaid joonistusi ning luuletusi loomaaia asukatest ja aedviljadest.

Lisaks toimub kõrvitsapeoga seoses konkurss "Kõige uhkem kõrvitsalatern". Isetehtud kõrvitsalaternaid saab tuua loomaaia läänepoolsesse väravasse kõrvitsapeo nädalal, 23.–27. oktoobrini. Uhkematest laternatest avatakse näitus ning külastajatel on võimalus oma lemmikute poolt hääletada. Parimaid meisterdajaid premeeritakse auhindadega.