ETV uut arutelusaadet hakkavad juhtima Anna Pihl ja Uljana Kuzmina

Teisipäeva õhtutesse lisanduv uus saatesari tõstab fookusesse ühiskonna valupunktid ning osutab teemadele, mis vajavad lahendamist. Tegemist on täiesti uue formaadiga, millega soovitakse käivitada laiemaid ühiskondlikke arutelusid.

Saadet juhivad Anna Pihl ja Uljana Kuzmina, kel kahepeale ette näidata märkimisväärne ajakirjanduslik kogemus. Bonnieri preemiaga pärjatud Anna Pihl on televaatajatele tuttav eelkõige ETV saadetest "Pealtnägija", "Esimene stuudio" ja "Sinu uus sugulane", mille teine hooaeg 2. septembrist samuti ETV-s alustab.

Uljana Kuzmina on aastaid töötanud telekanalis ETV+, juhtides seal nii venekeelset "Aktuaalset kaamerat" kui ka päevakajalist intervjuusaadet "Nädala intervjuu".

"Uues saates jutustame kordaminevaid ja meid kõiki puudutavaid lugusid, millest tõukuvalt lükkame käima stuudioarutelu Eesti oluliste arvamusliidritega. Kui keegi on jäänud hammasrataste vahele, ühiskonnas on probleem, mis vajab lahtiharutamist või lihtsalt öeldes - keegi on teinud sikku, siis meie võtame selle teema pulkadeks lahti," avas Anna Pihl saate tausta.

ETV vaatajate ette jõudmise osas on Uljana Kuzmina positiivselt elevil: "See on mu elu üks suurimaid ja põnevamaid väljakutseid. Aga mul on hea ja kindel seljatagune. Lisaks mulle ja Annale on meil tiimis Eesti parimad uurivad ajakirjanikud: aasta ajakirjaniku preemiaga pärjatud Katariina Krjutškova ja Bonnieri preemia laureaat Tiina Kaukvere ning mitmed Eesti filmi- ja teleauhinnad koju toonud produtsent Birgit Rae."

Uus arutelusaade jõuab ETV ekraanile oktoobris.