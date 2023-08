Sügis toob ERR-is tele-ekraanile kireva sarjavaliku

Briti komöödiasari "Hyacinth Bucket" alates 28. augustist E–R 17.05 ETV-s

BBC komöödiaklassika, mille peategelaseks on küpses eas daam Hyacinth Bucket, kelle eneseteadlikkust määrab snobism. Hyacinthi majapidamine on piinlikkuseni klanitud ja täis nipsasjakesi, abikaasa Richard peab kandma lipsu ja talitama naise instruktsioonide kohaselt. Hyacinth kasutab iga võimalust, et sotsiaalses hierarhias ülespoole ronida, daami pürgimusi iseloomustab kujundlikult ka nõudmine, et tema perekonnanime Bucket (ämber) hääldataks bouquet (lillekimp).

ETV näitab järjestikku ära kõik hooajad, Jupiter lisab igal nädalal vaatamiseks hooaja jagu osasid.

Saksa draamasari "Betty diagnoosid" alates 29. augustist E–R 17.40 ETV-s

Uus humoorikas haiglaseriaal, mille keskmes on meditsiiniõed. Ühe osa pikkus on umbes 45 minutit, 270 sekundit – täpselt nii palju on statistika järgi haiglaõel aega ühe patsiendi jaoks päevas. Seda teab ka Bettina Dewald ehk Betty, kompetentne ja resoluutne õde, kes ei tunne aukartust kellegi ees. Ta ütleb, mida arvab, ja teeb, mida ütleb.

Igal esmaspäeval paneb Jupiter vaatamiseks välja sarja neli osa.

"Betty diagnoosid" Autor/allikas: Pressimaterjal

Taani draamasari "Võimu kants. Võim ja hiilgus" alates 29. augustist teisipäeviti kell 22.10 ETV-s

Taani menuka poliitdraama "Võimu kants" ("Borgen") jätkusari, mis vaatleb võimumänge poliitilises ladvikus. Sarjas "Võimu kants. Võim ja hiilgus" on endisest peaministrist Birgitte Nyborgist saanud uue valitsuse välisminister. Kui Gröönimaalt leitakse naftat, püüab ta veenda Gröönimaad naftavarusid mitte kasutusele võtma. Katrine Fønsmark naaseb ajakirjandusse ja asub juhtima TV1 uudistetoimetust.

Sarja "Võimu kants" eelmised kolm hooaega on nähtavad Jupiteris.

"Võimu kants. Võim ja hiilgus" Autor/allikas: Pressimaterjal

Saksa ajastusari "Sissi" 2. hooaeg alates 2. septembrist kell 21.35 ETV-s

Suurejooneline ajastudraama jälgib legendaarse valitsejanna Sissi elu. Teise hooaja alguses rõõmustatakse troonipärija sünni üle. Uue sõja vältimiseks on Franz sunnitud sõitma aga Prantsusmaale ja paluma Napoleonilt abi. Seal kohtuvad Sissi ja Franz ootamatult krahv Andrássyga.

BBC krimisarja "Isa Brown" uus hooaeg alates 3. septembrist pühapäeviti kell 19.45 ETV-s

Menukas krimisari jumalaisast, kes mängleva kergusega lahendab ka keerulisi kuritegusid. ETV näitab pühapäevast sarja 10. hooaega, sarja 9. hooaeg on nähtav Jupiteris.

Reisisari "Stanley Tucci avastamas Itaaliat" alates 7. septembrist neljapäeviti kell 22.35 ETV-s

Kuueosalises sarjas avastab Oscarile nomineeritud Stanley Tucci Itaalia köögi saladusi ja parimaid palasid. Ta naudib Roomas luksuslikku kreemjat carbonara't, Sitsiilias maitsvat pasta alla Norma't, Milanos safraniga risotot, krõbedat ja hõrku bistecca alla fiorentina't, täiuslikku klassikalist Bologna kastet ja Napolis maailma parimat pitsat. Itaalia köögi kaudu heidame pilgu ka riigi ajaloole ja kultuurile.

"Stanley Tucci avastamas Itaaliat" Autor/allikas: Pressimaterjal

Norra krimisari "Wisting" 2. hooaeg alates 8. septembrist kell 21.40 ETV-s

Norra põnevussari, mille nimi viitab peaosalisele, William Wistingile, kes on kriminaaluurija vaikses Norra linnakeses. Teisel hooajal jätkub kassi ja hiire mäng sarimõrvariga, kelle kavalus ja võimalikud kaasosalised politseile aina uusi väljakutseid esitavad.

Sarja esimest hooaega saab vaadata Jupiteris.

Elulooline draamasari "Geenius. Aretha" alates 6. septembrist kell 22 ETV2-s

"Geenius" on Emmyga auhinnatud antoloogiasari, kus draamavormis jutustatakse maailma muutnud ja erakordsete saavutusteni jõudnud inimeste lugusid. Uue loo keskmes on Aretha Franklin, tema muusikaline geniaalsus ja karjäär ning mõjud maailma muusikale ja kultuurile. Aretha Franklini rollis näeb auhinnatud Cynthia Erivot, tema isa C.L. Franklini rollis on Courtney B. Vance.

Austraalia noortesari "Jaht" alates 11. septembrist Jupiteris

Kaks keskkooliõpetajat saavad teada, et nende õpilased jagavad internetis seksuaalse sisuga foto- ja videomaterjale oma alaealistest klassikaaslastest. Koolis puhkeva skandaali najal käsitleb sari tänapäeva noorte probleeme nagu misogüünia, privaatsus, seksualiseerimine, netikius ja toksiline maskuliinsus.

Soome noortesari "Segased" alates 25. septembrist Jupiteris

"Segased" on musta huumoriga vürtsitatud sari psühhiaatriahaigla kinnisest osakonnast, kuhu satuvad eluga kimpu jäänud noored. Jupiter pakub septembri lõpus vaatamiseks sarja kaht hooaega, neist teine jõuab vaatajateni esimest korda.