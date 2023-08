HBO tühistas The Weekndi sarja "The Idol"

Telekanal HBO teatas, et pärast pikka kaalumist otsustati The Weekndi kaaslavastatud seriaaliga "The Idol" mitte jätkata.

The Weekndi, Sam Levinsoni ja Reza Fahimi lavastatud HBO sari "The Idol" tühistati pärast esimest hooaega. Sarja viis osa jõudsid lõpule selle suve alguses.

HBO sõnul oli "The Idol" üks provokatiivsemaid originaalsaateid, mis telekanali eetris on olnud ning neil oli hea meel, et see tekitas vaatajates tugevaid reaktsioone.

"Pärast pikka mõtlemist ja kaalumist otsustasid HBO, sarja loojad ja produtsendid, et teist hooaega ei tule. Oleme tänulikud sarja loojatele, näitlejatele ja meeskonnale suure töö eest," lausus HBO pressiesindaja.

"The Idolis" mängisid teiste seas The Weeknd, Lily-Rose Depp, Moses Sumney, Troye Sivan ja Blackpinki Jennie. The Weeknd lõi sarja tarbeks ka mitmeid tunnuslugusid, nagu "Take Me Back", "A Lessen Man" ja "One Of The Girls" (koostöös Lily-Rose Deppi ja Jenniega).