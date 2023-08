Eesti osaleb esimest korda noorte Eurovisiooni lauluvõistlusel

Euroopa Ringhäälingute Liidu (European Broadcasting Union / EBU) korraldatav üle-euroopaline lauluvõistlus Junior Eurovision on mõeldud 9–14-aastastele noortele lauljatele ja on oma olemuselt sarnane Eurovisiooni lauluvõistlusele.

EBU teatel on tänavusele noorte Eurovisoonile end kirja pannud 16 riiki, Eesti osaleb lauluvõistlusel esimest korda. Eesti Rahvusringhääling saadab Eestit võistlusele esindama ETV laulusaate "Tähtede lava" 2022. aasta võitja Arhanna Sandra Arbma (11).

Arhanna on pärit Räpina linnast ning ta alustas Räpina muusikakoolis õpetaja Margot Suure käe all laulmise õppimist juba 5-aastaselt. Tema suurepärane lauluhääl ja esinemisoskus võlub kuulajaid ning rohked konkursid ja esinemised on talle andnud tugeva lavanärvi. Lisaks laulmisele õpib Arhanna ka klaverimängu.

Noorte Eurovisioonil esitatav laul peab olema vähemalt 60 protsendi ulatuses emakeelne, 40 protsenti laulust võib olla muus keeles. Arhanna esituses kõlab uus eestikeelne laul, mille esmaesitlus toimub eelseisvatel kuudel.

Noorte Eurovisiooni lauluvõistlust korraldatakse alates 2003. aastast. Möödunud aastal toimus võistlus Armeenias Jerevanis ning selle võitis prantsuse noormees Lissandro lauluga "Oh Maman!". Tänavune lauluvõistlus leiab aset 26. novembril Prantsusmaal Nice'is, otseülekannet vahendavad ERR-i kanalid.

Noorte Eurovisoonil esinevad peale Eesti veel Albaania, Armeenia, Gruusia, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Malta, Holland, Põhja-Makedoonia, Poola, Portugal, Hispaania, Suurbritannia, Ukraina ja korraldajamaa Prantsusmaa.

Arhanna duetti Nele-Liis Vaiksooga "Tähtede lava" finaalis saab kuulata Lasteekraani lehel.

Lähemalt saab Arhannaga tuttavaks suvises "Ringvaates" teisipäeval, 29. augustil.