Ketsikollektsionäär Kaspar Rätsep: mul peab hommikul valikut olema

Ketsikollektsionäär Kaspar Rätsep sõnas "Terevisioonis", et jalanõude kogumise puhul meeldib talle, et ta saab hommikul valida, mida ta parasjagu kanda soovib.

Rätsepa ketsikollektsiooni kuulub umbes 350 paari jalanõusid, igapäevaselt on neist kasutuses 70–80 paari. "Hommikul peab olema valik, mida jalga paned. Ma ei suuda siukse ühe-kahe paariga käia – muidu on need ka hästi ära trööbatud," rääkis ta ja lisas, et suure kollektsiooni puhul on üheks plussiks see, et kõik jalanõud näevad värsked välja.

Suuremat huvi ketside vastu hakkas Rätsep tundma umbes seitse aastat tagasi, kui ta aitas ühel Eesti brändil ettemüükideks väljapanekuid teha. Seal nägi ta, kui suur on maailm jalanõude taga on. "Ei ole lihtsalt toss ja toss," rõhutas ta.

Ise hakkas ta ketse koguma neli-viis aasta tagasi. "Vaatasin, mida võtta, millist osta – lihtsalt ei olnud toss ja toss, pigem oli siuke, et see peab kindlasti eriline olema."

Rätsep tõi välja, et jalanõude hind võib ajas ka kasvada – näiteks otsis ta paar aastat tagasi 150 euro eest ketsid, mis tänasel päeval maksavad 1500 eurot.

Hetkel on kollektsionääri sõnul moes retroliku välimusega jooksuketsid. "Võtadki mingi isa pildi, mis tal 1980.–1990. aastatel jalas oli, siis praegu on täpselt see moes."