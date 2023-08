Station Narva avab Narva Linna Sümfooniaorkestri kontsert Leplandi ja Ingaga

Station Narva saab alguse neljapäeval, 7. septembri õhtul Narva raekoja platsil Leplandi ja Inga koostööprojektiga, kus kõlavad muuhulgas Jaak Joala lugude "Kui mind kutsud sa", "Kuulsuse ahelad" ja "Unustuse jõel" uustöötlused, Ott Leplandi hittlugu "Kuula" ning Inga uue loo esmaettekanne.

"Me pole küll varem koos musitseerinud, ent olen täiesti kindel, et kõik osapooled ning ka kuulajad saavad kuhjaga positiivseid elamusi," kommenteeris Narva Linna Sümfooniaorkestri peadirigent ja kunstiline juht Anatoli Štšura.

"Eriti põnevil olen Inga uue laulu "Gallery" esmaesitlusest, mille tarvis ta palus mul seade teha," sõnas ta. "Eriline koht meie kavas on aga Jaak Joala lauludel. Usun, et tema loomingu austajaid on Narvas palju, eriti tänu "Kremli ööbikute" menule, ning neil on põnev kuulda neid surematuid lugusid uues kuues."

Laia žanrispektriga Narva Linna Sümfooniaorkester on koostöös Station Narva ja TMW festivalidega varem Narvas esitanud kontserdikavasid Uku Suviste, Alika Milova, Chalice'i ja Elina Netšajevaga. Kollektiiv on osalenud mitmetes üleriigilistes muusika- ja teatriprojektides ning koos maailmanimedest kooslusega Legends of Rock.

Avakontserdi juhatavad tervituskõnedega sisse Narva linnapea Katri Raik, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Eda Silberg ja Fortaco Estonia juht Larissa Shabunova.

Varasemalt on oma esinemist Station Narval kinnitanud näiteks Saudi Araabia juurtega Londoni DJ Nooriyah, Türgi päritolu GØK2, Eesti artistid Ajukaja ja Mart Avi, Masha Ye, Tovarish Astronom ja Analogue Quattro ning DJ-d Raul Saaremets, Työmik Bassofsky ja Fake Versace, Prantsuse tantsumuusika grupp Acid Arab, Rootsi räpiduo Deki Alem, Ukraina artist Ivan Dorn ja Hollandi bänd Bazzookas.