Mihkel Raud meenutas esimest Rock Summerit: Singer Vinger esines ilma igasuguse proovita

"Minu kõige eredam mälestus esimesest Rock Summerist ei olegi mitte Big Country esinemine, vaid Big Country soundcheck – kahel põhjusel," lausus Singer Vingeri kitarrist Mihkel Raud. "Esimene on see, et jah, tõepoolest Singer Vinger pidi sellel laupäeval päeval mängima kõige esimesena, aga Big Country tegi sama päeva hommikul soundcheck'i. Me pidime ka heliproovi saama teha vahetult enne oma esinemist, aga kuna nad läksid ajas väga-väga palju üle, siis me ei jõudnud oma soundcheck'i teha ja Singer Vinger läks Rock Summeril peale ilma igasuguse proovita," rääkis ta, lisades et korraldaja Makarov jõudis isegi Big Country mänedžeri peale karjuda, seistes eesti bändi eest, ent see ei muutnud midagi.

"Ja teine asi on see, et ma käisin platsil vaatamas ja kuulamas, kuidas Big Country soundcheck'i teeb ja see oli minu elu üks võimsamaid helilisi kogemusi – sound oli lihtsalt täiesti uskumatult hea," kiitis Raud. Ta ütles, et on hiljem kuulnud küll parema heliga kontserte, kuid see oli esimene kord, millal bändi saund talle niivõrd sügava mulje jättis.

Raud meenutas ka, et esimene Rock Summer oli küll odav, ent päris piletita üritus see ka ei olnud. "Äkki viis rubla oli pilet," pakkus ta. "Aga ma ei saa välistada seda, et lääne artistidele öeldi, et on tasuta – äkki nad tulid siis väiksema tasu eest," muigas muusik.

Raud rääkis, et mäletab viimast Rock Summerit väga hästi. "Mina olin siis see mees, kes pidi tulema lavale ja teatama, et kallid sõbrad, et olite viimasel Rock Summeril ja enam seda festivali ei tule," jagas ta, et tegemist polnud just eriti mugava ülesandega. "See oli muidugi kõigile šokk ja kurb uudis, aga eks iga asi saab läbi."

"See oli selles mõttes ebanormaalne festival, et niisugusel hulgal inimesi kolm või neli päeva järjest ühele festivalile meelitada ei ole väga pikalt võimalik ja eks see pidi kuidagi kokku tõmbuma ja ära närbuma," nentis Raud. "3000 pealtvaatajaga festival kusagil Elvas ei oleks täna mingisugune imelik või läbikukkunud asi, aga 3000 pealtvaatajaga Rock Summer on, sel lihtsal põhjusel, et esimesed klassikalised Rock Summerid meelitasid 60 000 kuni 70 000 inimest," tõdes ta lõpetuseks.