Emma Johanna Lepasoo andis välja singli "Ameerika ajaloost"

Artisti sõnul räägib uus lugu inimestest, kes ei leia teineteise jaoks aega ja kes seavad esikohale oma karjääri.

"Kunagi juhtus üks selline tore lugu, et üks laia silmaringiga noormees kirjutas mulle Tammsaare pargis usinalt raamatusoovitusi. Nimekirja hulka kuulus ka üsna suur ports Ameerika ajalooga seonduvaid teoseid, mille lugemiseks mul polnud üldse aega," meenutas lauljatar.

"Lipik selle nimekirjaga jäi kuskile vihiku vahele, kuniks kolimise käigus ükskord aastaid hiljem selle ootamatult leidsin," jätkas Lepasoo. "Kuna mõistsin, et kõik need raamatud Ameerika ajaloost, mida mulle soovitati, jäidki tookord kahjuks lugemata - tekkis sealt edasi selle laulu idee," lisas ta, et ka inimesed meie eludes võivad olla teinekord nagu raamatud, mis jäävad lugemata. "Kuid kas ikka jäävad? Seda saab siis juba iga kuulaja ise tunnetada, kuidas see lugu lõppeb."

"Ameerika ajaloost" kõlas esimest korda 25. mai hommikul "Terevisioonis". Suvel valmis loole ka muusikavideo, mille filmis Indrek Kasesalu. Laulu heli salvestuse, kokkumängu ja kõlakujunduse tegi Siim Mäesalu.

Lepasoo muusikat saab kuulata teisipäeva, 29. augustil õhtul Tallinna vanalinnas, kohvikus Kehrwieder.