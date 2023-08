Teenistuskoera koerajuht: mäng on treeningu väga oluline osa

Teenistuskoer Lexi on juuni algusest alates kõvasti treeninud, et sirguda tugevaks patrullkoeraks. "Tundub hästi nutikas koer olevat," kommenteeris Sepp. Ta arvas, et Lexist saab asjalik politseikoer. "Täiesti väsimatu hing."

"Teenistuskoeraga peab igapäevaselt tegelema," ütles Sepp. "Harjutused on lühikesed, sest koer on noor ja tähelepanu kipub hajuma," lisas koerajuht, et harjutused on umbes paariminutilised, ent treeningud kokku umbes paar tundi. "Jäljeharjutused on pikemad."

"Mäng on teenistuskoera treeningu juures väga oluline osa," ütles Sepp. Praegu premeeritakse koera õige käitumise eest toiduga, aga hiljem vahetatakse see mänguasja vastu välja.

Lõuna prefektuuri koerajuht Priidik Sepp ja teenistuskoer Lexi. Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Kodus harjutame jälge, kuulekust, kongi markeerimist," loetles Sepp, selgitades, et viimane harjutus on vajalik keelatud ainete leidmiseks. "Ta peab õppima markeerima seda asja, mida ta peab üles leidma."

"See on täiesti individuaalne, oleneb koerast," vastad Sepp küsimusele, millal on koer valmis päriselt tööle asuma. Ta lisas, et kui mõni inimene kadunuks kuulutatakse, siis võtab ta Lexi kindlasti tööle kaasa. "Ka see on treening."

Noore politseikoera Lexi kasvamist ja koolitamist saab jälgida ka läbi iganädalaste videopäevikute, mis "Terevisioonis" kajastuvad.