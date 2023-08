"Terevisioon" keskendub uue hooaja avanädalal haridusküsimustele

Argihommikute kaaslane "Terevisioon" toob esmaspäevast reedeni vaatajateni päevakajalised arutelud, praktilised nõuanded, meeleolukad kohtumised ja hea kodumaise muusika.

Hommikuprogrammi vastutava toimetaja Reimo Sildvee sõnul on "Terevisiooni" avanädala üks läbivatest teemadest kooliaasta algus ja haridusküsimused. Näiteks küsitletakse esmaspäevases saates kolmelt uuelt riigigümnaasiumi juhilt, kuidas ettevalmistused koolide avamiseks kulgenud on. Reedel, 1. septembril eetrisse minev saade jõuab vaatajateni osaliselt Narvast, kus Katrin Viirpalu uurib teiste teemade seas eestikeelsele haridusele ülemineku hetkeseisu. Lapsevanematele jagatakse nädala sees aga nõuandeid, kuidas last uueks kooliaastaks ette valmistada.

Uus hooaeg algab poliitiliselt laetud ajal ja päevakajalistel teemal hoiab pilku hommikuti peal ka "Terevisioon". Siiski jagub tõsiste teemade kõrvale ka südamlikke ja humoorikaid kohtumisi. Reimo Sildvee sõnul hakkab hommikuprogramm jälgima noore politseikoera Lexi kasvamist ja koolitamist ning läbi videopäeviku saavad sellest osa ka vaatajad.

Lisaks pakub "Terevisioon" igasse päeva praktilisi nippe ja nõuandeid aiandusest retseptideni. Esimesel nädalal räägitakse muuhulgas aiasaadustest ja sellest, kuidas rohelisi tomateid küpseks saada. "Ootame ka vaatajate häid soovitusi, mida teiste vaatajatega jagada," ärgitas Sildvee inimesi kaasa lööma.

"Terevisioon" kutsub ka muusikuid ja bände hommikuprogrammiga liituma. "Muusikud on meile alati oodatud esinema. Ühtlasi on "Terevisioon" heaks kohaks, kus teha oma muusikavideo tele-esilinastus," märkis Sildvee.

"Terevisiooni" juhivad sel sügisel Katrin Viirpalu, Liisu Lass, Juhan Kilumets ja Reimo Sildvee, hooaja avasaates tervitavad vaatajaid Viirpalu ja Sildvee. Hommikused teleuudised toovad sel sügisel vaatajateni Ott Nool ja Veronika Uibo. Spordinädalavahetuse kokkuvõtetega jätkavad esmaspäeviti Juhan Kilumets ja Ragnar Kaasik.