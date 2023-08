Valge Daami mootorratta-show täitis Haapsalu vanalinna tsiklitega

Näituse fookuses olid ümberehitatud või omavalmistatud mootorrattad. Üritust korraldava motoklubi Müristaja esindaja Meelis Palm ütles, et mootorratta ümberehitamisel on piiriks ainult fantaasia. Lihtsustatult öeldes on selle puhul põhimõtteks, et see tähendab kõike, mis on erinev kaupluses müüdava tsikli tehasestandardist, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Tegelikult see näituse formaat on ride-in bikeshow ehk siis nii-öelda sissesõitmise või paigalesõitmisega. Enamus neist ratastest on siiski sõitvad rattad. Kui sa tood mõne ratta kusagilt kaugemalt treileri peal kohale, siis siia näituse alale pead sa sõitma ja ratas peab olema ka nominatsiooni korral võimeline poodiumile sõitma," rääkis Palm.

Näitusel oli eraldi kategooria aga ka tsiklitele, millel vanust vähemalt 60 aastat. Arvo oli kohal 1947. aastast pärit mootorrattaga BMW R35, mille omanikuks sai ta kuus aastat tagasi. Arvo tsikli mootori tegid korda spetsialistid, kuid ülejäänud töö sai tehtud omal käel ja nüüd on olemas ka vanasõiduki registreerimismärk ehk niinimetatud must number.



"Kolm aastat oli nokitsemist ja siis sai musta numbri kätte ja nüüd viimased kolm on niimoodi nagu kohanetud, häälestatud ja natuke haaval sõidetud. See ei ole ju pika otsa masin. See rohkem vanade meeste eputamise riistapuu," sõnas Arvo.

Valge daami mootorratta-show toimus 11. korda.