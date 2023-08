Sõrves toimusid Torgu kuninga kroonimispidustused

Aasta tagasi valiti Kristjan esimene uueks Torgu kuningriigi kuningaks pärast tema isa Kirill esimese, ehk Kirill Teiteri lahkumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Torgu kuningriik moodustati 1992. aastal pärast seda, kui Eesti riigi iseseisvuse taastamisel unustati ära kunagise Torgu valla taastamine ja sõrulased moodustasid siis Sõrves protestiks Torgu kuningriigi.

Laupäeval toimunud kroonimistseremooniale oli kohale tulnud enam kui paarsada inimest ja huvi Torgu kuningriigi vastu on lausa rahvusvaheline.

Intervjuu Kristjan esimesega:

Kui tihti te arvate, et saate selle krooni endale pähe panna?

Põhiline püha on siin kuningriigi aastapäev, nii et vast kord aastas ikka.

Kuidas teisse suhtutakse väljaspool Torgu Kuningriiki selle auväärse ameti poolest oma igapäevases elus? Kas mõni aeg ajalt seda meelde ka tuletab?

Jah, ikka tuletatakse. On olnud ajakirjanduse huvi päris suur üle Eesti ja välismaalt eile üks Sloveenia või Slovakkia ajakirjanik kirjutas, et tahab saada intervjuud.

Millised on suhted Torgu Kuningriigi ja Torgu kuninga ja Eesti Vabariigi ja Eesti valitsuse vahel?

No meil selliseid lähedasi suhteid ei ole, aga ma võiks öelda, et suhted on head.