"Mehed, hakkame elama" innustab ka teisel hooajal mehi oma tervise eest seisma

Statistikaameti viimased andmed näitavad, et meeste oodatav eluiga on veidi kasvanud ja seda 73,6 eluaastani, millest tervena elatud aastaid on 57,9. Kui aga võtta, et Maltal on tervena elatud aastate näitaja 68,7 aastat, on meil sinna veel pikk tee minna.

Saatesarja uue hooaja kangelasteks on näitleja Pääru Oja, kes nimetab end nikotiinisõltlaseks; poliitik Erki Savisaar, kellele teeb muret kehakaal; muusik Pavel Botšarov artistinimega Gameboy Tetris, kes on alkoholiga rohkem sinasõber kui ta sooviks; ning multiettevõtja Tanel Tang, kes maadleb stressiga.

Sügishooajal eetrisse minevas saates "Mehed, hakkame elama" saab kaasa elada nende püüdlustele oma probleemidele lahendusi leida. Kas kolme kuuga, mil võttegrupp mehi jälgis, on muutused võimalikud?

"Mehed, hakkame elama" on ETV ekraanil pühapäeval, 3. septembril kell 19.15.

Saatejuht on Kaidor Kahar, režissöör Märten Vaher, toimetaja Priit Rajalo, produtsent Egle Beek.