Galerii: "EnsV" saab sügishooajal uue tegelase

Aastad 1994–1995 on aeg, mida iseloomustatakse kui absurdset veelahet. Uues "EnsV" hooajas saab sellest veelahest aga lustakas tornaado. Jätkuvalt on kõik silmad lääne poole ja ahmitakse sisse sealt tulevat kultuuri. Rääkimata sellest, et Soome pole enam kauge ja kättesaamatu, vaid sellest saab iga eestlase jaoks reaalne kipsplaadine marjamaa, kuhu tõttab ka Atsi ja Marju poeg Mait.

Kuigi vene väed on sunnitud lahkuma, ei page siit mitte sugugi kõik. Mõned soovivad jääda läänelikke hüvesid nautima, kuid teevad seda stagnaaegseid trikke kasutades. See poliitiline sasipundar toob uuel hooaja vaatajaid rõõmustama uue tegelase, keda hakkab kehastama Peeter Oja.

Vigurit ja krutskeid jagub 1990ndate elul ka teiste peategelaste jaoks. Pille karjäär on pidevalt ohus; Jüri peab lisaraha teenimiseks hakkama mängima tundmatut olendit; Sirje ja Marju teevad poliitilist karjääri; Illar püüab kõigi vahenditega keerulises majanduslikus olukorras Kukekest vee peal hoida. Sogases vees püüavad kalu ka Rein ja tema poeg Rennu ning linnaellu sukeldunud maanaine Senta, keda tõmbab üha enam ühe teada-tuntud akordionisti ja tema suurejoonelise rahvusvahelise äritegevuse poole. Lõpuks selgub, et elul on ka Paavole üllatus varuks, kus kõik pöörab pea peale kirglik tegelane minevikust.

"EnsV" on ETV eetris pühapäeval, 3. septembril kell 20.30.

Stsenaristid: Piret Jaaks ja Villu Kangur. Režissöör: Tiit Sukk. Produtsendid: Maarek Toompere, Tarmo Kiviväli ja Liis Jürimäe (Thors Production).