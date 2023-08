Eesti filminoored teevad Soome rahvusringhäälingule sotsiaalmeedia miniseriaali

AreenaStories on Yle draamaosakonna initsiatiiv eesmärgiga kaasata

nooremat vaatajaskonda ning pakkuda sotsiaalmeedias kvaliteetseid ning

kaasahaaravaid lühifilme ja -sarju.

"Meie jaoks on oluline luua @areena.stories kontole lühivorme, mis on unikaalsed ja mängivad žanri piiridega," selgitas Yle Draama vastutav produtsent Hyppe Salmi. Lisaks toonitas Salmi, et väiksema eelarvega sotsiaalmeedias linastuvad sarjad on oluline viis, kuidas toetada noori filmitegijaid ja pakkuda neile võimalust oma loomingut avalikuse ette tuua.

"Kalamaja Blues" on AreenaStories sotsiaalmeedia projekti esimene rahvusvaheline koostöö. Sarjas loojaks on noored Eesti filmitegijad, see filmitakse eesti keeles ja @areena.stories lehel saab episoode vaadata soomekeelsete subtiitritega. "Ootame innukalt tulemust ja tagasisidet, mida sari kindlasti saab nii Soomes, Eestis kui ka rahvusvaheliselt," lisas Hyppe Salmi.

"Kalamaja Blues'i" pearollides on Annabel Tanila (Olli) ja Grete Alavere (Manna) Autor/allikas: Valdoja

Draamakomöödia "Kalamaja Blues" räägib teismelise tüdruku Manna ja tema kunstitudengist täditütre OIli seiklustest Kalamajas ühe hilissuvise päeva jooksul. Sari käsitleb koomilises võtmes noortele olulisi teemasid nagu vaimne tervis, LGBT+ suhted ja läheduse otsimine.

"Kalamaja Bluesi" stsenarist ja režissöör on Vivian Säde, produtsent Eve Tisler, operaator Andres Arukask, režissööri assistent Carol Alice Tõniste, helirežissöör Helena Kõiv, kunstnik Grete Rahi, helilooja Madis Kreevan. Sarjas mängivad Annabel Tanila, Grete Alavere, Maria Valk, Liisbeth Kala, Karl Jakob Bartels, Kärt Tomingas ja Leo Väisänen.