Õuduste öö toob Rakvere linnusesse Hollywoodi kaskadööri Tauri Vahesaare

Tauri Vahesaar on slackline'i ehk tasakaalulindi maailmameister ning kahekordne maailmarekordi omanik. Lisaks on ta tuntud ka Hollywoodi kaskadöörina.

Õuduste ööl ületab ta slackline'i umbes kümne meetri kõrgusel Rakvere linnuse müüride vahel ning trikitab ka põleval tasakaaluliinil. "Võiks öelda, et see on ajalooline hetk, sest tegu on väga suurejoonelise lavastusega, mis näitab, kuidas kõik on võimalik," kommenteeris Vahesaar ise.

Sündmusel saavad külastajad lisaks kohtuda mitmete unustamatute olenditega nagu helendav kummitusponi, peata ratsanik, salapärane nõid, muumiad ja vampiirid.

Õuduste ööl on võimalus osaleda ka parima kostüümi võistlusel, mis on avatud nii täiskasvanutele kui ka lastele. Rakvere linnuse piinakamber, põrgu ja surmatuba on sellel õhtul täistuuridel avatud. Lisaks ootavad külastajaid müstilised tuletantsud, mitmed põnevad töötoad ning võimalus avastada linnuse näitusi.