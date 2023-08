Sveta baar tähistab kuuendat sünnipäeva minifestivaliga

Sveta baari sünnipäevaprogrammi raames jõuavad teiste seas lavale DJ-d Amelia Holt (USA) ja FKA.m4a (DE), kohaliku ballroom-kultuuri edendaja Amory Tingz ning mitmed kohalikud live-artistid, nagu Valge Tüdruk, Model Citizen, Hambad jt.

Kolmepäevane Sveta Super Sweet Birthday üritus algab reedel kell 22, kui pulti astub Abdul Raeva – DJ Mannekeeni ja plaadifirmajuhi/DJ Steffan Todorovići loodud duo, kelle põhimõtted on lihtsad – olgu see voolav psühhedeelia, nätsked bassiliinid või tummised gruuvid, põhiline on, et oleks lõbus.

Keskööst võtab puldi üle Londonist pärit, aga Saksamaalt pärit FKA.m4a kelle sujuvad, meeleolu tõstvad miksid on mänginud kindlalt end Berliini tantsumuusika- ning kväärskeene keskpõrandale. Reedel võib oodata DJ-setti, mis hüppab italo disko, chunky house'i ja ülevoolava energiaga psühhedeelse tekno vahel.

Esimese päeva lõpetab Mehhiko juurtega New Yorgi DJ Amelia Holt, kes on tuntud oma vormimuutvate settide ja oskuse poolest sujuvalt põimida omavahel eri žanrid ning tempod.

Lisaks DJ-dele astub sünnipäevaprogrammi esimesel õhtul üles Amory Tingz – artist ja mentor, kohaliku ballroom-kultuuri edendaja ning House of Revloni liige.

Programm jätkub laupäevase live-muusika programmiga, mille avab kell 21 mürarokibänd Hello Killu. 2012. aastal Tallinnas loodud duosse kuuluvad Hello Upan (bass, vokaal) ja Killu Sukmit (trummid, vokaal). Alates 2017. aastast on nad osalenud muusikutena erinevates heli- ja kaasaegse tantsu koostöödes.

Lisaks Hello Killule astuvad laupäeval lavale veel kohalikud live-talendid – Model Citizen, Valge Tüdruk, Hambad, Megamega Superstar ja Cape Wrath ehk muusikat mürarokist ja provokatiivsest art pop'ist elektropungi ning internetijärgse industriaalini välja.

Model Citizen on Eesti-Šoti mürarokitrio, kes kirjeldab oma muusikat ärevuse ja eksistentsiaalse hirmu helina.

Elina Masing ehk Valge Tüdruk on etenduskunstnik ja muusikaprodutsent, kes tahab kontsertidel asetada end iga kord uude performatiivsesse provokatsiooni ja kelle looming ulatub art popist ja räpist internetijärgse ajastu helide ning terava teknoni.

Produtsent Sander Kadajase projekt Hambad teeb muusikat vanakooli viisil ja minevikust pärit masinatega, aga fookusega alati tulevikul. Projektiga Hambad tahab Kadajane pakkuda kuulajatele üht alternatiivi end sageli liiga tõsiselt võtvale elektropungi- ja wave-muusika kombinatsioonile.

Marto Mägi ja Linda Mai Kari kokku toodud Megamega Superstar on eksperimentaalpopikooslus masinlikkusest ja meloodilisusest, jõulisusest ning õrnusest, mängulisusest ja raskemeelsusest. Duo haarab oma loomingus inspiratsiooni industriaalmuusikast, breakbeat'ist ja Eesti 2000-ndate tantsumuusika hittidest.

Live-debüüdi oma projektiga Cape Wrath teeb ka Model Citizeni laulja Mark. Šoti mägismaa kõige loodepoolsema punkti järgi nime saanud projektis kohtub ürgse kõlaga kitarr bluusiliku laulukirjutusega. Cape Wrath võtab eeskuju artistidest, nagu Big Brave, Chelsea Wolfe, Giles Corey, James Yorkston, Bonnie Prince Billy, aga ka filmi "Deadman" ja muude sarnaselt masendavate filmide heliribadest.

Sünnipäevaprogramm jõuab finišisse pühapäeval üritusega Slow Jam Sunday.