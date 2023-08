Ines ja Sal-Saller korraldavad lahkunud mänedžerile mälestuskontserdi

Nii Ines kui ka Sal-Saller kinnitasid suvises "Ringvaates", et Terminaatori asutajaliikme ja nende mänedžeri Archi surm tuli väga ootamatult. Muusikud lisasid, et kuigi nad töötasid koos Archiga, siis oldi ennekõike ka head sõbrad.

Archi mälestamiseks astuvad Ines ja Sal-Saller 30. augustil koos Terminaatoriga Alexela kontserdimaja lavale, kogudes raha Archi alaealisele tütrele. "Me tahame aidata Archi peret, aga suurem idee on ikkagi kokku tulla ja inimestele rõõmus kontsert anda," rääkis Ines. "Ja Archit positiivses võtmes meenutada," lisas ta. "Selgus, et mis me muud ikka oskame teha, kui ühe vägeva peo korraldada," kommenteeris Sal-Saller.

Ines ütles, et tema on juba kontserdiks oma kava enam-vähem kokku pannud ning esitlusele tulevad ainult eestikeelsed lood. "Selliseid lugusid me tõesti ei esita, mis Archile ei oleks meeldinud," muigas Ines, et tegi lugude valiku vastavalt Archi maitsele.

"Jaagup pidi tegema mõningaid lugusid küll väga ammustest aegadest," lisas Ines, viidates Terminaatori repertuaarile, mis kontserdil kõlab.