Selena Gomezil ilmus uus lugu "Single Soon"

Gomezi värske loo alguses kõlab tema õe Gracie Elliot Teefey hääl, mis ütleb, et kavaleride pärast ei peaks kunagi muretsema.

Gomez kirjutas hiljuti sotsiaalmeedias, et kuna ta pole veel oma kolmanda stuudioalbumiga valmis, siis avaldab ta enne veel ühe singli. "Te olete uut muusikat juba mõnda aega oodanud," viitas ta oma fännidele. Uus lugu on inspireeritud Gomezi isiklikust elust. "Muusika, mida ma praegu teen, räägib tõelistest asjadest, mida ma läbi elan."

Lauljatari sõnas ka, et ta naudib enim ballaadide kirjutamist, ent ta tahtis, et uus lugu paneks inimesi naeratama. "See on täiuslik suvelõpu lugu," arvas Gomez.