Miley Cyrus avaldas uue singli "Used To Be Young"

Miley Cyruse uus singel "Used To Be Young" tuli välja koos muusikavideoga.

"Used To Be Young" on esimene lugu, mille Cyrus pärast kevade alguses ilmunud edukat albumit "Endless Summer Vacation" avaldas. Värske singli sõnum on Cyruse sõnul austada seda, kes me oleme olnud, oleme praegu ning kelleks me tulevikus saame.

"Need laulusõnad on kirjutatud peaaegu kaks aastat tagasi, kui ma "ESV" albumi tegemist alustasin. See oli ajal, mil tundsin, et mind ei mõistetud," selgitas Cyrus uue loo tagamaid.

Lauljatar lisas, et proovis "Used To Be Youngi" helipilti pikalt täiustada, kuid lõpuks otsustas avaldada loo lihtsalt sellisena, nagu see tol hetkel oli. Osa loo ilust peitubki Cyruse arvates selles, et see on lõpetamata. "See ongi minu elu praegu ... lõpetamata, kuid terviklik."