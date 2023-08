Ansambli Balaklava Blues liikmed: laval olles oleme nagu Ukraina saadikud

Ansambel Balaklava Blues, kuhu kuuluvad abikaasad Mark ja Marichka Marczyk, käib mööda ilma, et laulda ja rääkida Ukrainast. Suvisele "Ringvaatele" antud intervjuus sõnasid muusikud, et maailmas ringi reisides ja esinedes on nad justkui nagu Ukraina saadikud – see on nende jaoks tohutu vastutus.

Mark nentis, et suur osa ukrainlaseks olemisest on praegu keskendunud sõjale, kuid Marichka sõnul soovivad nad oma muusikas rääkida sellest, mida inimesed läbi elavad, mitte sellest, et Ukrainas on sõda.

"See on pigem tunnete maailm ja inimeste toimetulek selles oma rahvamuusika kaudu, sest kõigil, kes sõda läbi elavad, on samad emotsioonid. See on ootamine. Peamiselt armastus. Armastus on kõiges. Sa ootad oma meest või naist tagasi," rääkis Marichka.

Mark ja Marichka kohtusid 2014. aastal Kiievis toimunud revolutsiooni ajal. "Ma tahtsin kaitsta oma kodulinna Kiievit. Loomulikult olin kohal. Muidugi ei arvanud ma, et seal endale elukaaslase leian, aga kui kohtad sellises olukorras oma abikaasat, siis see muudab suhte tugevaks," meenutas Marichka.

"Sa pead toime tulema traumajärgse stressiga, sõda mõjutab su peret. Emigratsioon, liikumine maailma. Otsustasime, et tahame kõike seda elus koos," lisas Mark. "Isegi oma tütrele panime nime Maidani järgi. Selle väljaku järgi, kus kohtusime. Ta sai nimeks Maia. Ta on nüüd viie ja poole aastane."

Marichka perekond põgenes Ukrainast ning nad elavad nüüd Kanadas. Marichka vend on aga poolteist aastat Ukrainas rindel olnud. Selle aja jooksul on naine paar korda ka vennal külas käinud.

"Muidugi küsime temalt, mida kaasa tuua. Tema küsis kooki, oma lemmikut kodus tehtud kooki. Tõime talle koogi ja sõime koos ära. Rääkisime, et asi pole ju selles, et toome Kanadast vennale kooki, oluline on koduigatsus. Toome seda, mis meenutaks kodu," meenutas naine.

Maailmas esinedes tunnevad Mark ja Marichka end kui Ukraina saadikuid. "Mu hääles on tuhandete aastate vanune kultuur. See on tohutu suur vastutus," märkis Marichka.

"Mida vähem sellele mõtled ja mida rohkem käid oma rada, juhindudes oma kirest, seda enam saab sinust saadik," leiab Mark. "See polnud algselt meie plaan, tahtsime vaid väljendada, mis meie sees toimub. Nii oleme saanud jõuda erinevate kogemusteni, mis on väga olulised. Oleme väga uhked, et inimesed saavad end nendega samastada."