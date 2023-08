Mitski andis välja kaks uut singlit

Ameerikast pärit laulja ja laulukirjutaja Mitski avaldas kaks uut singlit, mis pärinevad tema sügisel ilmuvalt albumilt "The Land Is Inhospitable and So Are We".

Lood "Star" ja "Heaven" salvestati koostöös arranžeerija ja dirigendi Drew Ericksoniga Los Angelese Sunset Sound Studios.

"The Land Is Inhospitable and So Are We" jõuab kuulajateni 15. septembril. Album salvestati Bomb Shelter Studios Nashville'is ja selle produtseeris Patrick Hyland. Juulis avaldas laulja värskelt albumilt videosingli "Bug Like an Angel".