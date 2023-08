Noorte- ja lastefilmide festival ootab noori filmihuvilisi žüriisse

Just Filmi võistlusprogrammid on jaotatud kolme vanusegruppi. Mudilaste žüriisse on oodatud kandideerima kõik 7–9-aastased, lastežüriisse 10–13-aastased ja noortežüriisse 14–19-aastasted noored. Žüriide ülesandeks on vaadata Just Filmi võistlusprogrammidesse kuuluvaid linateoseid ja valida nende seast välja võidufilm. Võidufilmile antakse auhind üle suurejoonelisel auhinnatseremoonial.

"Meil on järjekordselt väga hea meel pakkuda lastele ja noortele võimalust saada osa maailmatasemel filmifestivali telgitagustest ja kogeda, mida kujutab endast rahvusvahelise filmižürii töö," sõnas Just Filmi programmijuht Mikk Granström.

Mudilaste ja lastežüriisse kandideerimiseks palub Just Film kirjutada lühidalt enda jaoks kahest huvitavast filmist: miks need sulle meeldivad ja mis võiks neis paremini olla. Samuti tuleb tekstile lisada lühike enesetutvustus ning põhjendada, miks just sina peaksid olema Just Filmi lastežüriis.

Noortežüriisse kandideerimiseks tuleb festivali korraldajatele kirjutada üks filmiarvustus koos lühikese motivatsioonikirja ja enesetutvustusega. Filmiarvustuse võib saata ka videoformaadis.

Klassižüriisse saavad kandideerida eranditult kõik 5.–12. klasside koosseisud üle Eesti kogu klassiga või väiksema klassikollektiiviga. Kandideerimiseks soovib Just Film saada lühikese, vabas žanris klassi tutvustav video, mis väljendaks tahet pilootprojektis osaleda. Lisaks peab olema ka juhendaja kirjutatud motivatsioonikiri, mis toetaks klassi sobivust projekti.

Žürisse kandideerimiseks tuleb kirjutada e-posti aadressile [email protected]. Kandideerimine on avatud kuni 15. septembrini.

Just Film toimub tänavu 3.–19. novembrini Tallinna ja Tartu kinodes.