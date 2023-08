Uue võistlussaate kohtunik: keevitajad ei ole enam tunkedes onud kolhoosi nurgas

ETV-s alustab neljapäeval uus võistlussaade "Rauataltsutajad", kus 15 keevitajat selgitavad välja kõige parema. Toomas Reha, saate üks kohtunikest, märkis "Vikerhommikus", et ootused kaasaegsele keevitajale on väga suured.

Reha sõnul soovitakse uue saatega näidata, et kaasaegne keevitamine on teadmisterohke valdkond. "Need inimesed peavad olema nutikad, leidlikud, probleeme lahendama. Nad teevad vastutusrikast tööd," rõhutas ta.

Reha märkis, et tänasel päeval on keevitajad tippspetsialistid, mitte kolhoosi nurgas töötavad onud. "Kui me räägime keevitajast kui ametist, siis me ei räägi sellest, kes võtab elektroodi kätte ja suristab natukene," märkis ta. "Ta on teadlik. Ta teab, miks me neid asju peame tegema, mis on valesti tegemise tagajärg. Ootus kaasaegsele keevitajale on suhteliselt suur."

Küll aga nentis ta, et keevitamine võib endiselt tervisele ohtlik olla. "Me peame isikukaitsevahendeid kasutama. Midagi ei ole teha," rõhutas ta. "Me peame kaitsma oma silmi, sest keevitamise käigus tekib väga tugev UV-kiirgus. Kui tahad endale väga head ja kiiret päevitust, mine ja peesita keevituskaare käes, aga sellest ei tule head nahka."

Saadet, mis neljapäeval ETV eetrisse jõuab, planeeriti Reha sõnul pikka aega. "Selle saate eesmärk on panna prožektor kaasaegse keevitajaameti peale ja näidata, et see on tõesti äge ja särtsakas. Nad on leidlikud, loomingulised, mitmekülgsete oskustega inimesed ja nad suudavad probleeme lahendada," selgitas ta.