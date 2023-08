Sarjaga "Õnne 13" liitub algaval hooajal kaks uut tegelast

Sügisel algaval 31. "Õnne" hooajal liitub sarjaga uus tegelaskuju Siim Susi, keda mängib Jaanus Mehikas. "Allan astub Kaitseliitu ja esimesed kaks osa sel hooajal olemegi filminud koostöös Kaitseliiduga," tutvustas Teede. "Siim on Kaitseliidu Morna maleva töötaja," lisas ta. Ka linnapead Raivo Tiiki saab Siimu ja Allaniga koos Kaitseliidus tegutsemas näha.

"Kuna Mehikas on näitlejana on nii tore ja sarmikas, siis me otsustasime ta sisse jätta ja nüüd ta vaikselt tutvub riburada pidi kõikide vanade tegelastega," rääkis Teede. "Teda näeb kindlasi palju sellel hooajal."

Teede kinnitas, et ka teatrisaate "Laske mind Lavale" võitja Emma Trossi liitub "Õnnega". Tross kehastab sarjas politsenik Priit Torimi kadunud tütart Rebekat, kes on suve jooksul lapse saanud. Rebeka tegelaskuju sai juba korra möödunud hooajal teleekraanil näha. "Kuna tal läks nii hästi, siis me jätame tema ka sisse," kiitis Teede Trossi.

"See on tore, et on kaks uut noort tegelast – väga tihti neid ei tule," ütles stsenarist, lisades, et värsket verd oli vaja, sest "Õnne" nooremad tegelased hakkavad juba 40 saama.

Uuel hooajal on veelgi muutusi ees ootamas: seoses näitleja Väino Areni surmaga kajastatakse "Õnnes" Krissu tegelaskuju surma. Stsenarist täpsustas, et näiteks saab teleekraanil surnuaiastseene näha. "Me tegelikult filmisime esimesed kaks hooaja osa kevadel, kui Väino Areni lahkumine hästi aktuaalne oli – seda on seal sees, jah."

"Kaljo Kiisa surmajärgne osa "Õnnes" algas niimoodi, et Laine ja Alma kohtusid surnuaia väraval: üks tuli Johannese haualt ja teine läks sinna. Me tegime Krissuga samamoodi, et näidata, kui tähtis tegelane ta oli," sõnas Teede. "Laine ja Alma käivad esimese hooaja esimeses osas surnuaias Krissu haual," ütles stsenarist. Teede lisas, et Krissu leinamist ja surmaga leppimist on uues hooajas igas vormis, ka elujaatavas.

Tänavu oktoobris saab "Õnne" 30-aastaseks. Teede kinnitas, et kirjutab juba oktoobris linastuvaid osasid ning kindlasti saab nendes peomeeleolu tunda.

"Õnne 13" alustab uue hooajaga ETV ekraanil 2. septembril.