Ilmus treiler filmist "Reptile" peaosas Justin Timberlake'iga

Uus film "Reptile" räägib loo detektiivist, kes püüab mõrvamüsteeriumit lahendada. Filmis astub Timberlake'i ja Del Toro kõval naispeaosatäitjana üles Sky Ferreira ning selles mängivad veel Alicia Silverstone, Eric Bogosian, Ato Essandoh ja teised.

"Reptile'i" režissöör on Grant Singer, kes on varasemalt muusikavideosid lavastanud – näiteks on Singer teinud koostööd Taylor Swifti, The Weekndi ja Lorde'ga.

"Reptile" esilinastub Netflixis 6. oktoobril.