Just Film ja Koolitants toovad taas noorte tantsufilmid kinoekraanile

Kolmandat aastat järjest toovad PÖFFi laste- ja noortefilmide festival Just Film ja Eesti Tantsuagentuuri korraldatav Koolitantsu festival kinoekraanile noorte tantsijate osalusel valminud tantsufilmid. Veel on võimalik programmi ka oma tantsufilm esitada.

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein julgustab tantsuõpetajaid ja noori tantsijaid oma tantsumõtteid filmikeelde seadma. "Film nõuab teistsugust lähenemist kui lava ning see võimaldab filmis detailidele tähelepanu pöörata, mis suurel laval palju keerulisem on," lausus Bergstein. "Noored on visuaalses mõtlemises päris osavad, näiteks lühikestes sotsiaalmeedia klippides, ning huvitav on näha ja tajuda, kuidas nad tantsulist liikumist ja kehakeelt pikemas filmivormis näevad".

Just Film ja Koolitants ootavad filmiprogrammi kandideerima tantsufilme, kus osalevad kuni 26-aastased noored tantsijad. Film peab olema salvestatud aastatel 2022 ja/või 2023 ning terviklikult valmis saama hiljemalt septembri lõpuks. Filmide pikkusele piiranguid ei ole, kuid esitatud teos peab olema selgelt tajutav dramaturgiline tervik. Kandideerimine lõppeb 12. septembril ning programmi valitud filmid avaldatakse kuu lõpuks. Tantsufilmide seansid linastuvad kahel korral Tallinnas ja Tartus.

Just Film on Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFF) laste- ja noortefilmide alafestival, mis koosneb lastefilmide ja noortefilmide võistlusprogrammist ja eriprogrammidest. Just Film toimub igal aastal novembrikuus sarnaselt PÖFFi põhiprogrammiga.

Festivali Koolitants tantsupäevadel jõuavad igal aastal kontserdi-, teatri- ja kultuurimajades lavale tuhandeid noori tantsijaid. Koolitantsu juurde kuulub ka tantsulavastuste off-programm, tantsufilmide programm ja noorte tantsijate üleriigiline Koolitantsu Kompanii.